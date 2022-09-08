У «Дії» вже одружилися перші пари: серед молодят - народний депутат





Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише



За його словами, першими за допомогою онлайн-шлюбу одружилися стали військовий та народний депутат Роман Лозинський і викладачка Українського католицького університету Світлана Кісільова.



Федоров також розповів, що на бета-тестування такої функції записалося 2,5 тисячі пар. Глава Мінцифри запевняє — скоро сервіс буде доступним для всіх.



«Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині “Так”. Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками», — написав Федоров.



Нагадаємо, наприкінці березня Кабінет Міністрів підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія». Для цього потрібно:



у застосунку потрібно відправити заяву про шлюб;



працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;



наречені підпишуть актовий запис про шлюб «Дія.Підписом».



«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність», — розповідали у Мінцифри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У застосунку «Дія» за допомогою онлайн-шлюбу вже одружилися перші пари.Про це розповів міністр цифрової трансформації, пише Громадське За його словами, першими за допомогою онлайн-шлюбу одружилися стали військовий та народний депутаті викладачка Українського католицького університетуФедоров також розповів, що на бета-тестування такої функції записалося 2,5 тисячі пар. Глава Мінцифри запевняє — скоро сервіс буде доступним для всіх.«Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині “Так”. Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками», — написав Федоров.Нагадаємо, наприкінці березня Кабінет Міністрів підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія».у застосунку потрібно відправити заяву про шлюб;працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;наречені підпишуть актовий запис про шлюб «Дія.Підписом».«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність», — розповідали у Мінцифри.

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