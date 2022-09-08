У «Дії» вже одружилися перші пари: серед молодят - народний депутат
Сьогодні, 16:30
У застосунку «Дія» за допомогою онлайн-шлюбу вже одружилися перші пари.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Громадське.
За його словами, першими за допомогою онлайн-шлюбу одружилися стали військовий та народний депутат Роман Лозинський і викладачка Українського католицького університету Світлана Кісільова.
Федоров також розповів, що на бета-тестування такої функції записалося 2,5 тисячі пар. Глава Мінцифри запевняє — скоро сервіс буде доступним для всіх.
«Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині “Так”. Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками», — написав Федоров.
Нагадаємо, наприкінці березня Кабінет Міністрів підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія». Для цього потрібно:
у застосунку потрібно відправити заяву про шлюб;
працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;
наречені підпишуть актовий запис про шлюб «Дія.Підписом».
«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність», — розповідали у Мінцифри.
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Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Громадське.
За його словами, першими за допомогою онлайн-шлюбу одружилися стали військовий та народний депутат Роман Лозинський і викладачка Українського католицького університету Світлана Кісільова.
Федоров також розповів, що на бета-тестування такої функції записалося 2,5 тисячі пар. Глава Мінцифри запевняє — скоро сервіс буде доступним для всіх.
«Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині “Так”. Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками», — написав Федоров.
Нагадаємо, наприкінці березня Кабінет Міністрів підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія». Для цього потрібно:
у застосунку потрібно відправити заяву про шлюб;
працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;
наречені підпишуть актовий запис про шлюб «Дія.Підписом».
«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність», — розповідали у Мінцифри.
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