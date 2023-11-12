Німеччина не буде виганяти з країни безробітних українців





Про це повідомляє n-tv, пише



За словами речника Міністерства закордонних справ Німеччини, росія щодня атакує об'єкти по всій Україні та намагається знищити всю інфраструктуру на заході держави, тож він не знає, «де в Україні має бути безпечне місце».



Нагадаємо, раніше депутат від опозиційної партії «Християнсько-соціальний союз» Александр Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. За його словами, українці або повинні знайти роботу, або ж переселитися в «безпечні райони заходу України».



Українські біженці в Німеччині



Станом на кінець 2023 року в Німеччині були зареєстровані 1,132 мільйона громадян України, які прибули через війну. Протягом року їхня кількість зросла на 87 тисяч, писало Deutsche Welle.



За даними опитування Федерального інституту народонаселення Німеччини разом із партнерськими організаціями, станом на липень 2023 року приблизно половина українських біженців (44%) планує залишитися в країні принаймні ще на кілька років або навіть назавжди. Це на 5% більше, ніж наприкінці літа 2022 року.



Більшість опитаних українських біженців у низці держав, зокрема в Німеччині, відповіли, що задоволені умовами проживання в новій країні. Майже половина навіть не проти отримати нове громадянство, а 34% респондентів зізналися, що вже не цікавляться інформацією про Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В уряді Німеччини відкинули ідею депортації з країни непрацевлаштованих українських переселенців.Про це повідомляє n-tv, пише Громадське За словами речника Міністерства закордонних справ Німеччини, росія щодня атакує об'єкти по всій Україні та намагається знищити всю інфраструктуру на заході держави, тож він не знає, «де в Україні має бути безпечне місце».Нагадаємо, раніше депутат від опозиційної партії «Християнсько-соціальний союз» Александр Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. За його словами, українці або повинні знайти роботу, або ж переселитися в «безпечні райони заходу України».Станом на кінець 2023 року в Німеччині були зареєстровані 1,132 мільйона громадян України, які прибули через війну. Протягом року їхня кількість зросла на 87 тисяч, писало Deutsche Welle.За даними опитування Федерального інституту народонаселення Німеччини разом із партнерськими організаціями, станом на липень 2023 року приблизно половина українських біженців (44%) планує залишитися в країні принаймні ще на кілька років або навіть назавжди. Це на 5% більше, ніж наприкінці літа 2022 року.Більшість опитаних українських біженців у низці держав, зокрема в Німеччині, відповіли, що задоволені умовами проживання в новій країні. Майже половина навіть не проти отримати нове громадянство, а 34% респондентів зізналися, що вже не цікавляться інформацією про Україну.

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