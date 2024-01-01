На Волинь знову насувається спека
Сьогодні, 15:35
Погоду на території Волинської області цього тижня зумовлюватиме поле підвищеного тиску.
У зв’язку із цим опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, температура повітря 25-26 червня становитиме 10-15° тепла вночі та 22-27° вдень.
Із четверга, 27 червня, очікується спекотніша погода – денні температури підвищаться до 26-32° тепла.
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У зв’язку із цим опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, температура повітря 25-26 червня становитиме 10-15° тепла вночі та 22-27° вдень.
Із четверга, 27 червня, очікується спекотніша погода – денні температури підвищаться до 26-32° тепла.
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