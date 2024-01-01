На Волинь знову насувається спека

На Волинь знову насувається спека
Погоду на території Волинської області цього тижня зумовлюватиме поле підвищеного тиску.

У зв’язку із цим опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, температура повітря 25-26 червня становитиме 10-15° тепла вночі та 22-27° вдень.

Із четверга, 27 червня, очікується спекотніша погода – денні температури підвищаться до 26-32° тепла.

На Волинь знову насувається спека

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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