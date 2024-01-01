На Волинь знову насувається спека





У зв’язку із цим опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.



За даними синоптиків, температура повітря 25-26 червня становитиме 10-15° тепла вночі та 22-27° вдень.



Із четверга, 27 червня, очікується спекотніша погода – денні температури підвищаться до 26-32° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Погоду на території Волинської області цього тижня зумовлюватиме поле підвищеного тиску.У зв’язку із цим опадів не очікується, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.За даними синоптиків, температура повітря 25-26 червня становитиме 10-15° тепла вночі та 22-27° вдень.Із четверга, 27 червня,– денні температури підвищаться до 26-32° тепла.

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