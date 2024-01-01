Ракетний удар по Покровську: 4 загиблих, 34 поранених

Ракетний удар по Покровську: 4 загиблих, 34 поранених
Прокурори фіксують наслідки подвійного ракетного удару по Покровську, внаслідок якого загинули четверо та поранено щонайменше 34 людей.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська.

Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар.

Ракети влучили по приватному сектору та об’єктам цивільної інфраструктури.

Станом на 14:20 тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали четверо цивільних. Ще 34 людини, серед яких двоє дітей, дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

У результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід. Попередньо, російські окупанти використали ракети «Іскандер-М».

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.


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Теги: ракетна атака, росія
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