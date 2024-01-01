Ракетний удар по Покровську: 4 загиблих, 34 поранених

ракетного удару по Покровську, внаслідок якого загинули четверо та поранено щонайменше 34 людей.



Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська.



Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар.



Ракети влучили по приватному сектору та об’єктам цивільної інфраструктури.



Станом на 14:20 тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали четверо цивільних. Ще 34 людини, серед яких двоє дітей, дістали поранення різного ступеня тяжкості.



Остаточна кількість постраждалих встановлюється.



У результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід. Попередньо, російські окупанти використали ракети «Іскандер-М».



Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори фіксують наслідки подвійногопо Покровську, внаслідок якого загинули четверо та поранено щонайменше 34 людей.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).За даними слідства, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська.Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар.Ракети влучили по приватному сектору та об’єктам цивільної інфраструктури.Станом на 14:20 тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали четверо цивільних. Ще 34 людини, серед яких двоє дітей, дістали поранення різного ступеня тяжкості.Остаточна кількість постраждалих встановлюється.У результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід. Попередньо, російські окупанти використали ракети «Іскандер-М».Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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