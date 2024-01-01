Ракетний удар по Покровську: 4 загиблих, 34 поранених
Сьогодні, 15:06
Прокурори фіксують наслідки подвійного ракетного удару по Покровську, внаслідок якого загинули четверо та поранено щонайменше 34 людей.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська.
Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар.
Ракети влучили по приватному сектору та об’єктам цивільної інфраструктури.
Станом на 14:20 тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали четверо цивільних. Ще 34 людини, серед яких двоє дітей, дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
У результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід. Попередньо, російські окупанти використали ракети «Іскандер-М».
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська.
Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар.
Ракети влучили по приватному сектору та об’єктам цивільної інфраструктури.
Станом на 14:20 тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали четверо цивільних. Ще 34 людини, серед яких двоє дітей, дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
У результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено житлові будинки, автомобілі й газопровід. Попередньо, російські окупанти використали ракети «Іскандер-М».
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні поліг Герой Ігор Панасюк із Волині
Сьогодні, 15:20
Ракетний удар по Покровську: 4 загиблих, 34 поранених
Сьогодні, 15:06
У Луцьку ще підраховують збитки від ракетної атаки 22 червня
Сьогодні, 14:45
На Дніпропетровщині – аварійні відключення світла
Сьогодні, 14:30
Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Сидорука
Сьогодні, 14:10