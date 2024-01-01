На війні поліг Герой Ігор Панасюк із Волині

На війні поліг Герой Ігор Панасюк із Волині
Унаслідок поранення, отриманого на фронті, обірвалося життя військовослужбовця Ігоря Панасюка із Волині.

Про це повідомила Павлівська громада.

Місцева влада інформує, що 24 червня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під час виконання бойового завдання, перестало битись серце Героя, старшини 3 батальйону 9-ї роти 118 ОМБ, Панасюка Ігоря Васильовича.

На війні поліг Герой Ігор Панасюк із Волині


«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначили у громаді.

Про день та час прощання з воїном повідомлять згодом.


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Теги: загиблі, війна
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