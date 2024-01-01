На війні поліг Герой Ігор Панасюк із Волині

Ігоря Панасюка із Волині.



Про це повідомила Павлівська громада.



Місцева влада інформує, що 24 червня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під час виконання бойового завдання, перестало битись серце Героя, старшини 3 батальйону 9-ї роти 118 ОМБ, Панасюка Ігоря Васильовича.







«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначили у громаді.



Про день та час прощання з воїном повідомлять згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок поранення, отриманого на фронті, обірвалося життя військовослужбовцяіз Волині.Про це повідомила Павлівська громада.Місцева влада інформує, що 24 червня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під час виконання бойового завдання, перестало битись серце Героя, старшини 3 батальйону 9-ї роти 118 ОМБ, Панасюка Ігоря Васильовича.«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначили у громаді.Про день та час прощання з воїном повідомлять згодом.

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