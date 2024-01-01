На війні поліг Герой Ігор Панасюк із Волині
Сьогодні, 15:20
Унаслідок поранення, отриманого на фронті, обірвалося життя військовослужбовця Ігоря Панасюка із Волині.
Про це повідомила Павлівська громада.
Місцева влада інформує, що 24 червня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під час виконання бойового завдання, перестало битись серце Героя, старшини 3 батальйону 9-ї роти 118 ОМБ, Панасюка Ігоря Васильовича.
«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначили у громаді.
Про день та час прощання з воїном повідомлять згодом.
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Про це повідомила Павлівська громада.
Місцева влада інформує, що 24 червня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої під час виконання бойового завдання, перестало битись серце Героя, старшини 3 батальйону 9-ї роти 118 ОМБ, Панасюка Ігоря Васильовича.
«Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначили у громаді.
Про день та час прощання з воїном повідомлять згодом.
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