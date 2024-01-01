Із Білорусі до рф перемістилися російські літаки-розвідники

Із Білорусі до рф перемістилися російські літаки-розвідники
Із білоруського аеродрому "Барановичі" в напрямку аеродрому "Шаталове" (Смоленська область, росія) у понеділок вилетіли два розвідувальні літаки Су-24МР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн у Телеграмі.

Як зазначається, літаки ВКС рф покинули аеродром о 10:30.

На аеродромі "Шаталове" базується 4-та окрема розвідувальна ескадрилья Повітряно-космічних сил рф.

Су-24МР постійно перебували в Білорусі з січня 2023 року. Вони брали участь у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та Росії.

Літак Су-24МР здатний забезпечити комплексну повітряну розвідку в будь-яку погоду вдень і вночі на глибину до 400 км від лінії бойового зіткнення. Він також може протидіяти засобам ППО противника.

Наразі, за даними Беларуські Гаюн, авіаційне угруповання ПКС рф у Білорусі виглядає наступним чином:

на аеродромі "Ліда" - 1 штурмовик Су-25;

на аеродромі "Барановичі" - 4 винищувачі Су-30СМ;

на аеродромі "Мачулищі" - 11 вертольотів (5 Мі-28, 5 Ка-52 і 1 Мі-26).

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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