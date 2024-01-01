Патрульні на Волині зловили 12 п’яних «шумахерів»

Патрульні на Волині зловили 12 п’яних «шумахерів»
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 12 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Зокрема в Луцьку інспектори отримали повідомлення на службовий планшет про те, що чоловік в стані алкогольного сп’яніння керує автомобілем Volkswagen Golf. Патрульні зупинили авто. Під час спілкуванням поліцейські й справді помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 17 проміле.

Ще одного нетверезого 23-річного керманича зупинили на блок-пості. Він рухався автомобілем Volkswagen Passat та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат —1, 51 проміле.

У Ковелі патрульні помітили легковик марки Mercedes E 320, який порушив ПДР. Під час спілкування із водієм, інспектори помітили у нього ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 2, 98 проміле.
Патрульні на Волині зловили 12 п’яних «шумахерів»

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Теги: патрульні, Луцьк
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