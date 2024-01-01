Суд розпочав розгляд справи про розстріл протестувальників на Майдані
Сьогодні, 16:47
Суд розпочав підготовче засідання у справі за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича та членів його злочинної групи в розстрілі мітингувальників під час Євромайдану.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора Броварський міськрайонний суд розпочав підготовче засідання у справі стосовно колишнього Президента України, керівництва МВС України, Служби безпеки України та Міністра оборони України.
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо здійснення онлайн трансляцій судових засідань у цій справі, а також визначення їх графіку - 7 серпня, 20 та 30 вересня.
Слідством встановлено, що 18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спеціальних засобів, в тому числі незаконно поставлених з території держави-агресора, для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці.
Дії колишніх Президента, Міністра оборони України та керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва. В тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора Броварський міськрайонний суд розпочав підготовче засідання у справі стосовно колишнього Президента України, керівництва МВС України, Служби безпеки України та Міністра оборони України.
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо здійснення онлайн трансляцій судових засідань у цій справі, а також визначення їх графіку - 7 серпня, 20 та 30 вересня.
Слідством встановлено, що 18-20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спеціальних засобів, в тому числі незаконно поставлених з території держави-агресора, для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці.
Дії колишніх Президента, Міністра оборони України та керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва. В тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.
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