У Луцьку ще підраховують збитки від ракетної атаки 22 червня

нещодавньої ракетної атаки, ще невідома, підрахунки тривають.



Про це у повідомляє



22 червня внаслідок ракетної атаки Росії у селі Прилуцьке Луцької громади уламки спричинили пожежі і пошкодили цивільні будівлі, один з будинків майже повністю зруйновано, у ще однієї людини згоріли два хліви, а в них – усе господарство.



Жителі Луцької громади оговтуються після ворожої атаки. У селі від падіння збитих уламків горів будинок. Один з місцевих жителів втратив майже все господарство. Внаслідок вибуху, його собаці відірвало голову та відкинуло на 20 метрів. Згодом Луцький міський голова Ігор Поліщук пообіцяв, що міська рада відшкодує завдані збитки.



Журналісти поцікавилися у Ігоря Поліщука, скільки коштів із бюджету обласного центру Волині збираються скерувати на допомогу постраждалим від обстрілу.



Мер відповів, що наразі точної суми назвати не може.



«Наразі ще йдуть підрахунки», - пояснив він.



Нагадаємо, у ніч на суботу, 22 червня, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Росії з авіабази «Оленья» зафіксували зліт 4 бортів ТУ-95МС. Військові заявили, що вони рухалися на пускові рубежі.



На Волині оголосили повітряну тривогу о 2:56 ранку. Повітряні Сили повідомили, що на Луцьк летить ракета. Близько 4:00 ранку жителі Луцька та Луцького району чули звуки вибухів. Вибухи також пролунали в інших містах України.



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