На Дніпропетровщині – аварійні відключення світла
Сьогодні, 14:30
Укренерго сьогодні, 24 червня, із 13:00 у Дніпропетровській області застосувало аварійні відключення.
Про це у телеграмі повідомило Укренерго.
У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.
«Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання», - зазначили в Укренерго.
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Про це у телеграмі повідомило Укренерго.
У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.
«Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання», - зазначили в Укренерго.
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