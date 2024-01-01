На Дніпропетровщині – аварійні відключення світла

застосувало аварійні відключення.



Про це у телеграмі повідомило Укренерго.



У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.



«Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання», - зазначили в Укренерго.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укренерго сьогодні, 24 червня, із 13:00 у Дніпропетровській областіПро це у телеграмі повідомило Укренерго.У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.«Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання», - зазначили в Укренерго.

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