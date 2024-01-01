Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Сидорука





Про це у телеграмі повідомила Голобська селищна рада.



«Із сумом повідомляємо про загибель Олександра Сидорука», - зазначили у громаді.



Голобчанин разом із побратимами на Харківщині здійснював відсіч збройній агресії рф. Волинянин був убитий 21 червня під час виконання бойового завдання.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Розділяємо з ними біль непоправної втрати», - йдеться у повідомленні.



У зв’язку із загибеллю Олександра Сидорука 24-25 червня у Голобській громаді оголосили Днями жалоби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими загарбниками на Харківщині обірвалося життя мешканця Голобської громади на Волині Олександра Сидорука.Про це у телеграмі повідомила Голобська селищна рада.«Із сумом повідомляємо про загибель Олександра Сидорука», - зазначили у громаді.Голобчанин разом із побратимами на Харківщині здійснював відсіч збройній агресії рф. Волинянин був убитий 21 червня під час виконання бойового завдання.«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Розділяємо з ними біль непоправної втрати», - йдеться у повідомленні.У зв’язку із загибеллю Олександра Сидорука 24-25 червня у Голобській громаді оголосили Днями жалоби.

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