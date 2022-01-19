На Волині горіла квартира

На Волині горіла квартира
Протягом минулого тижня рятувальники Волині ліквідували 32 пожежі та здійснили 22 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

22 червня в селі Романів Підгайцівської громади трапилася пожежа скирди сіна в тюках на відкритій території. Повідомлення про пожежу до Служби порятунку 101 надійшло об 14:57. Рятувальники, які прибули на місце події за допомогою трьох водяних стволів загасили займання. Об 16:00 пожежу ліквідовано силами пожежно-рятувальних підрозділів. Причина події – самозаймання сіна. На місці події працювали рятувальники 1-ї та 6-ї ДПРЧ з Луцького району.

23 червня в місті Ковель трапилася пожежа в квартирі на третьому поверсі. На місце події прибули рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Ковель. Рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 11:28, а о 12:45 її успішно ліквідовано. Під час пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни та стеля приміщення. Імовірно займання трапилось через коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, Ковель, пожежа, квартира
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