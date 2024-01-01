За порушення правил на Волині покарали неповнолітнього мотоцикліста

За порушення правил на Волині покарали неповнолітнього мотоцикліста
На Волині патрульні поліцейські склали адмінматеріали на 17-річного скутериста за порушення правил дорожнього руху.

Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.

З настанням теплого сезону на вулицях міста збільшується кількість мотоциклів, скутерів та мопедів. Варто пам‘ятати, що нехтування правилами безпеки може призвести до трагічних наслідків.

До прикладу, нещодавно на автодорозі поблизу села Дерно, патрульні помітили водія мотоцикла, який рухався без мотошолому.

З’ясувалося, що двоколісним транспортом керував 17-річний юнак. А також він ніколи не отримував посвідчення водія та не пред’явив інспекторам відповідні документи.

Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.


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Теги: патрульні, Луцьк
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