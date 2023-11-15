На Волині шахрай одурив людей майже на пів мільйона гривень

На Волині шахрай одурив людей майже на пів мільйона гривень
У Володимирі слідчі повідомили про підозру фігуранту за шахрайства у великих розмірах на майже пів мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Наразі слідчі Володимирського РВП встановили вже понад десять таких епізодів. Зловмиснику 21 червня оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу, за процесуального керівництва Володимирської прокуратури.

За вчинення шахрайства у великих розмірах і шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Розслідування ще триває.

«Уже встановлено, що протягом березня-травня 22-річний підозрюваний входив в довіру до місцевих мешканців, схиляв їх передати йому мобільні телефони для нібито отримання заробітку. Він відкривав на їхні імена кредити або збільшував ліміти наявного кредиту. У подальшому злочинним шляхом перенаправляв ці чужі кредитні кошти на свої рахунки, а грішми розпоряджався на власний розсуд. Таким чином одурив громадян на понад 419 тисяч гривень», - розповів т.в.о. заступника начальника Володимирського РВП, очільник слідчого відділу Андрій Мартинюк.

У поліції також звертаються до громадян, зокрема, мешканців Володимира, де живе фігурант, та інших населених пунктів: якщо ви стали жертвою схожого шахрайства, - повідомте в поліцію за номером 102 або зверніться до Володимирського РВП по вул. Соборній, 6.09:46


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Теги: Волинь, шахрай, гроші
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