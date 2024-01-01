Як воїни волинської бригади вчаться воювати вночі: ефектні фото

Як воїни волинської бригади вчаться воювати вночі: ефектні фото
У мережі опублікували світлини з нічних навчань військовослужбовців волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це у телеграмі повідомила військова частина.

«Коли ніч феєрична! Князівські воїни точно знають: хочеш вміти - вчися, вмієш - вдосконалюйся! Всюди і завжди. Бо війна не пробачає «не вмію-не можу-не знаю». Але істина - бій хоробрих любить!» - йдеться у повідомленні 14- ОМБР.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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