Як воїни волинської бригади вчаться воювати вночі: ефектні фото
Сьогодні, 12:28
У мережі опублікували світлини з нічних навчань військовослужбовців волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це у телеграмі повідомила військова частина.
«Коли ніч феєрична! Князівські воїни точно знають: хочеш вміти - вчися, вмієш - вдосконалюйся! Всюди і завжди. Бо війна не пробачає «не вмію-не можу-не знаю». Але істина - бій хоробрих любить!» - йдеться у повідомленні 14- ОМБР.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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Про це у телеграмі повідомила військова частина.
«Коли ніч феєрична! Князівські воїни точно знають: хочеш вміти - вчися, вмієш - вдосконалюйся! Всюди і завжди. Бо війна не пробачає «не вмію-не можу-не знаю». Але істина - бій хоробрих любить!» - йдеться у повідомленні 14- ОМБР.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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