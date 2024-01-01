На Волині поліцейські затримали озброєного дебошира

На Волині поліцейські затримали озброєного дебошира
У Ківерцях поліцейські затримали озброєного правопорушника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився у суботу, 22 червня.

37-річний місцевий житель вчинив насильство в сім’ї, погрожуючи рідним мисливською рушницею.

Згодом правопорушник зі зброєю в руках прийшов до сусіда, 54-річного волинянина, який сидів в автомобілі, та здійснив декілька пострілів, внаслідок чого чоловік отримав поранення руки.

На місце пригоди прибув наряд поліції. Зловмисник почав стріляти у бік правоохоронців та службових автомобілів.

Поліцейські, у відповідності до Закону України «Про Національну поліцію», застосували табельну вогнепальну зброю, в результаті чого правопорушник отримав поранення ноги.

Його затримали, зброю вилучили. Поліцейські не постраждали.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
На Волині поліцейські затримали озброєного дебошира

Слідство триває.
На Волині поліцейські затримали озброєного дебошира


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Теги: Волинь, правопорушник, поліція, озброєння
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