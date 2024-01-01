На Волині на будівельному майданчику виявили дві авіабомби

На Волині на будівельному майданчику виявили дві авіабомби
На Ковельщині піротехніки знешкодили 2 авіабомби, виявлені на будівельному майданчику.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Наприкінці минулого тижня у с. Воля-Ковельська на небезпечний предмет натрапили працівники, які прокладали комунікації біля будівлі, що зводиться.

Роботи припинили, а на місце прибули піротехніки ДСНС.

З'ясувалося, що небезпечна знахідка — це авіаційна бомба АО-10. Після додаткового обстеження було виявлено ще один такий же боєприпас.

Авіабомби сапери вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили.
На Волині на будівельному майданчику виявили дві авіабомби

Рятувальники нагадують, що при виявленні підозрілих металевих предметів необхідно припинити всі роботи на місці знахідки, попередити людей, які перебувають поруч. Відійти на безпечну відстань – близько 100 м, викликати оперативні служби за номерами «101» та «102».
На Волині на будівельному майданчику виявили дві авіабомби
На Волині на будівельному майданчику виявили дві авіабомби
На Волині на будівельному майданчику виявили дві авіабомби
На Волині на будівельному майданчику виявили дві авіабомби

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Теги: Волинь, авіабомби, рятувальники
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