На Волині на будівельному майданчику виявили дві авіабомби

На Ковельщині піротехніки знешкодили 2 авіабомби, виявлені на будівельному майданчику.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Наприкінці минулого тижня у с. Воля-Ковельська на небезпечний предмет натрапили працівники, які прокладали комунікації біля будівлі, що зводиться.Роботи припинили, а на місце прибули піротехніки ДСНС.З'ясувалося, що небезпечна знахідка — це авіаційна бомба АО-10. Після додаткового обстеження було виявлено ще один такий же боєприпас.Авіабомби сапери вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили.Рятувальники нагадують, що при виявленні підозрілих металевих предметів необхідно припинити всі роботи на місці знахідки, попередити людей, які перебувають поруч. Відійти на безпечну відстань – близько 100 м, викликати оперативні служби за номерами «101» та «102».