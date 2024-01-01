На Волині на будівельному майданчику виявили дві авіабомби
Сьогодні, 12:25
На Ковельщині піротехніки знешкодили 2 авіабомби, виявлені на будівельному майданчику.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Наприкінці минулого тижня у с. Воля-Ковельська на небезпечний предмет натрапили працівники, які прокладали комунікації біля будівлі, що зводиться.
Роботи припинили, а на місце прибули піротехніки ДСНС.
З'ясувалося, що небезпечна знахідка — це авіаційна бомба АО-10. Після додаткового обстеження було виявлено ще один такий же боєприпас.
Авіабомби сапери вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили.
Рятувальники нагадують, що при виявленні підозрілих металевих предметів необхідно припинити всі роботи на місці знахідки, попередити людей, які перебувають поруч. Відійти на безпечну відстань – близько 100 м, викликати оперативні служби за номерами «101» та «102».
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Наприкінці минулого тижня у с. Воля-Ковельська на небезпечний предмет натрапили працівники, які прокладали комунікації біля будівлі, що зводиться.
Роботи припинили, а на місце прибули піротехніки ДСНС.
З'ясувалося, що небезпечна знахідка — це авіаційна бомба АО-10. Після додаткового обстеження було виявлено ще один такий же боєприпас.
Авіабомби сапери вилучили, транспортували до спеціального майданчика, де й знешкодили.
Рятувальники нагадують, що при виявленні підозрілих металевих предметів необхідно припинити всі роботи на місці знахідки, попередити людей, які перебувають поруч. Відійти на безпечну відстань – близько 100 м, викликати оперативні служби за номерами «101» та «102».
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