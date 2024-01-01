На Волині викрили контрабандиста, який торгував білоруськими сигаретами
Сьогодні, 13:00
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили місцевого жителя, який зберігав та продавав сигарети з марками акцизного податку республіки білорусь.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Коли співробітники Бюро прийшли з обшуком за місцем проживання фігуранта, чоловік намагався підпалити незаконну продукцію, аби приховати свою злочинну діяльність.
Детективи БЕБ вилучити понад 5 тис. пачок сигарет виробництва Гродненської тютюнової фабрики, що розташована у білорусі. На продукції зазначено, що товар був виготовлений у квітні 2024 року.
Також було вилучено мобільні телефони, банківські картки, набої до вогнепальної зброї та 2 ящики алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.
Наразі розслідування триває, детективи БЕБ встановлюють обставини потрапляння білоруських сигарет на територію України.
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Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Коли співробітники Бюро прийшли з обшуком за місцем проживання фігуранта, чоловік намагався підпалити незаконну продукцію, аби приховати свою злочинну діяльність.
Детективи БЕБ вилучити понад 5 тис. пачок сигарет виробництва Гродненської тютюнової фабрики, що розташована у білорусі. На продукції зазначено, що товар був виготовлений у квітні 2024 року.
Також було вилучено мобільні телефони, банківські картки, набої до вогнепальної зброї та 2 ящики алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку.
Наразі розслідування триває, детективи БЕБ встановлюють обставини потрапляння білоруських сигарет на територію України.
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