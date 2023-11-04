У Луцьку за місяць зібрали майже пів тонни російської літератури на макулатуру





Про це в коментарі Алла Єфремова. З її слів, найбільше читачі приносили художніх книг, а також журнали та газети.



"Був випадок, що приїхала молодь на канікули до батьків і почистили їхні книжкові полички. Хочу висловити вдячність молодим людям, лучанам, які долучаються і приносять книжки на макулатуру", — сказала Алла Єфремова.



Усе зібране передали заготівельникам на макулатуру та вторгували 1 500 гривень. Ці кошти, сказала керівниця бібліотеки, передали волонтерам для закупівлі тканини на "кікімори" та маскувальні сітки для військовослужбовців.



Акція "Скажи НІ російській літературі" триває з осені 2022 року. За весь період акції, зазначила Алла Єфремова, у книгозбірні зібрали понад 5 тонн видань на макулатуру.



Збір книг продовжується. Приносити російськомовні книги та видання радянського періоду, додала директорка, можна у Волинську бібліотеку для юнацтва щодня з 9:00 до 19:00, крім суботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській бібліотеці для юнацтва зібрали орієнтовно 500 кілограмів застарілих книг і журналів на макулатуру, написаних російською мовою. Така кількість літератури, яку приносили відвідувачі, накопичилася за місяць.Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка книгозбірні. З її слів, найбільше читачі приносили художніх книг, а також журнали та газети."Був випадок, що приїхала молодь на канікули до батьків і почистили їхні книжкові полички. Хочу висловити вдячність молодим людям, лучанам, які долучаються і приносять книжки на макулатуру", — сказала Алла Єфремова.Усе зібране передали заготівельникам на макулатуру та вторгували 1 500 гривень. Ці кошти, сказала керівниця бібліотеки, передали волонтерам для закупівлі тканини на "кікімори" та маскувальні сітки для військовослужбовців.Акція "Скажи НІ російській літературі" триває з осені 2022 року. За весь період акції, зазначила Алла Єфремова, у книгозбірні зібрали понад 5 тонн видань на макулатуру.Збір книг продовжується. Приносити російськомовні книги та видання радянського періоду, додала директорка, можна у Волинську бібліотеку для юнацтва щодня з 9:00 до 19:00, крім суботи.

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