На Волині віддадуть останню шану Герою Петрові Мазуру

Завтра, 27 червня, у Підгайцівській громаді поблизу Луцька відбудеться поховання Героя, який, захищаючи незалежність і свободу Батьківщини.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.Місцева влада опублікувала графік. О 10:00 кортеж Героя розпочне рух від бюро судмедекспертизи у Луцьку до Кафедрального Собору Святої Трійці, де о 10:15 розпочнеться чин похорону.О 9:30 біля школи села Борохів автобус забере місцевих жителів і попрямує до Кафедрального Собору Святої Трійці.«Орієнтовно з 11:30 зустрічаємо кортеж захисника, який рухатиметься до села Борохів трасою вздовж сіл Срумівка, Гаразджа, Піддубці», - йдеться у повідомленні.У селі Борохів піша хода йтиме від магазину "Ранок" по вулиці Відродження, Перемоги до батьківської хати (Перемоги 55), де відбудеться прощання та спільна молитва . Поховають Героя на кладовищі села Борохів.«Вічна шана і блаженна пам‘ять воїну!» - зазначили у сільраді.