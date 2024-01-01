На Волині віддадуть останню шану Герою Петрові Мазуру
Сьогодні, 15:36
Завтра, 27 червня, у Підгайцівській громаді поблизу Луцька відбудеться поховання Героя Петра Мазура, який загинув на війні, захищаючи незалежність і свободу Батьківщини.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.
Місцева влада опублікувала графік. О 10:00 кортеж Героя розпочне рух від бюро судмедекспертизи у Луцьку до Кафедрального Собору Святої Трійці, де о 10:15 розпочнеться чин похорону.
О 9:30 біля школи села Борохів автобус забере місцевих жителів і попрямує до Кафедрального Собору Святої Трійці.
«Орієнтовно з 11:30 зустрічаємо кортеж захисника, який рухатиметься до села Борохів трасою вздовж сіл Срумівка, Гаразджа, Піддубці», - йдеться у повідомленні.
У селі Борохів піша хода йтиме від магазину "Ранок" по вулиці Відродження, Перемоги до батьківської хати (Перемоги 55), де відбудеться прощання та спільна молитва . Поховають Героя на кладовищі села Борохів.
«Вічна шана і блаженна пам‘ять воїну!» - зазначили у сільраді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська сільрада.
Місцева влада опублікувала графік. О 10:00 кортеж Героя розпочне рух від бюро судмедекспертизи у Луцьку до Кафедрального Собору Святої Трійці, де о 10:15 розпочнеться чин похорону.
О 9:30 біля школи села Борохів автобус забере місцевих жителів і попрямує до Кафедрального Собору Святої Трійці.
«Орієнтовно з 11:30 зустрічаємо кортеж захисника, який рухатиметься до села Борохів трасою вздовж сіл Срумівка, Гаразджа, Піддубці», - йдеться у повідомленні.
У селі Борохів піша хода йтиме від магазину "Ранок" по вулиці Відродження, Перемоги до батьківської хати (Перемоги 55), де відбудеться прощання та спільна молитва . Поховають Героя на кладовищі села Борохів.
«Вічна шана і блаженна пам‘ять воїну!» - зазначили у сільраді.
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