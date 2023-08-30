Зберігав дитячу порнографію: волинянин постане перед судом
Сьогодні, 16:05
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне одержання 29-річним жителем Ковеля доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання ним дитячої порнографії.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, волинянин завантажував на свій комп'ютер з мережі інтернет файли, які містять дитячу порнографію, та зберігав їх на власних ґаджетах.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 301-1 КК України, за умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, зберігання та переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження передбачене покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, волинянин завантажував на свій комп'ютер з мережі інтернет файли, які містять дитячу порнографію, та зберігав їх на власних ґаджетах.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 301-1 КК України, за умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, зберігання та переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження передбачене покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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