Зберігав дитячу порнографію: волинянин постане перед судом

Зберігав дитячу порнографію: волинянин постане перед судом
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне одержання 29-річним жителем Ковеля доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання ним дитячої порнографії.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, волинянин завантажував на свій комп'ютер з мережі інтернет файли, які містять дитячу порнографію, та зберігав їх на власних ґаджетах.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 301-1 КК України, за умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, зберігання та переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження передбачене покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: волинянин, суд, порнографія, діти
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