Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Білорусі





Про це повідомили у Бельгійському головуванні в Раді ЄС, пише



Як зазначається, цей пакет санкцій посилить європейські заходи у відповідь на вторгнення росії в Україну, включно з боротьбою з обходом санкцій.



«За останні місяці стало очевидно, що основний обхід санкцій (рф — ред.) відбувається через Білорусь», — сказав європейський дипломат у коментарі Deutsche Welle.



За його словами, під час обговорень 14-го пакету санкцій увага була зосереджена тільки на росії, але «залишається лазівка, яку необхідно закрити».



Саме тому останніми днями Єврокомісія розробляла



Нагадаємо, 24 червня Рада Європейського Союзу схвалила вже 14-й пакет санкцій проти росії у відповідь на російську агресію проти України. Він зачіпає, зокрема сфери енергетики, фінансів та торгівлі. Ці обмеження мають ускладнити обхід раніше введених санкцій ЄС.



Крім того, до санкційного списку додали 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посли Європейського Союзу досягли принципової угоди щодо нового пакету санкцій проти Білорусі.Про це повідомили у Бельгійському головуванні в Раді ЄС, пише Громадське Як зазначається, цей пакет санкцій посилить європейські заходи у відповідь на вторгнення росії в Україну, включно з боротьбою з обходом санкцій.«За останні місяці стало очевидно, що основний обхід санкцій (рф — ред.) відбувається через Білорусь», — сказав європейський дипломат у коментарі Deutsche Welle.За його словами, під час обговорень 14-го пакету санкцій увага була зосереджена тільки на росії, але «залишається лазівка, яку необхідно закрити».Саме тому останніми днями Єврокомісія розробляла пакет санкцій щодо Білорусі , щоб узгодити його з обмежувальними заходами щодо рф, додав дипломат. Його можуть затвердити на саміті Європейського Союзу в Брюсселі 27-28 червня.Нагадаємо, 24 червня Рада Європейського Союзу схвалила вже 14-й пакет санкцій проти росії у відповідь на російську агресію проти України. Він зачіпає, зокрема сфери енергетики, фінансів та торгівлі. Ці обмеження мають ускладнити обхід раніше введених санкцій ЄС.Крім того, до санкційного списку додали 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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