Місто-привид: моторошні фото Часового Яру

намагаються штурмувати російські загарбники.



Про це у телеграмі повідомляє ударна група «Чорний Лебідь» 225-ї окремої штурмової бригади.



«Часів Яр, вечір 25 червня. Місто – привид. Місто, де залишились лише тіні», - йдеться у повідомленні ударної групи. Військовослужбовці опублікували світлини з міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували жахливі світлини із міста Часів Яр на Донеччині, якеПро це у телеграмі повідомляє ударна група «Чорний Лебідь» 225-ї окремої штурмової бригади.«Часів Яр, вечір 25 червня. Місто – привид. Місто, де залишились лише тіні», - йдеться у повідомленні ударної групи. Військовослужбовці опублікували світлини з міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію