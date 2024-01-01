Місто-привид: моторошні фото Часового Яру

Місто-привид: моторошні фото Часового Яру
У мережі опублікували жахливі світлини із міста Часів Яр на Донеччині, яке намагаються штурмувати російські загарбники.

Про це у телеграмі повідомляє ударна група «Чорний Лебідь» 225-ї окремої штурмової бригади.

«Часів Яр, вечір 25 червня. Місто – привид. Місто, де залишились лише тіні», - йдеться у повідомленні ударної групи. Військовослужбовці опублікували світлини з міста.

Місто-привид: моторошні фото Часового Яру
Місто-привид: моторошні фото Часового Яру
Місто-привид: моторошні фото Часового Яру
Місто-привид: моторошні фото Часового Яру

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Теги: війна, росія
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