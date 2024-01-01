Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Івана Гембіка

Івана Гембіка.



Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.



Жителі населених пунктів Камінь-Каширщини зустріли свого мужнього оборонця, щоб провести в останній земний шлях.



«Подвиги Захисника назавжди в наших серцях та пам'яті. Хай спочиває у мирі та спокої. Ніколи не пробачимо ворогам!» - зазначив він.



Місце спочинку солдата – кладовище по вулиці Воля (нове) у Камені-Каширському.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Камені-Каширському на Волині сьогодні, 26 червня, громада на колінах зустріла свого ГерояПро це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.Жителі населених пунктів Камінь-Каширщини зустріли свого мужнього оборонця, щоб провести в«Подвиги Захисника назавжди в наших серцях та пам'яті. Хай спочиває у мирі та спокої. Ніколи не пробачимо ворогам!» - зазначив він.Місце спочинку солдата – кладовище по вулиці Воля (нове) у Камені-Каширському.

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