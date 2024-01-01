Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Івана Гембіка

Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Івана Гембіка
У місті Камені-Каширському на Волині сьогодні, 26 червня, громада на колінах зустріла свого Героя Івана Гембіка.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

Жителі населених пунктів Камінь-Каширщини зустріли свого мужнього оборонця, щоб провести в останній земний шлях.

«Подвиги Захисника назавжди в наших серцях та пам'яті. Хай спочиває у мирі та спокої. Ніколи не пробачимо ворогам!» - зазначив він.

Місце спочинку солдата – кладовище по вулиці Воля (нове) у Камені-Каширському.

Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Івана Гембіка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині запровадили карантин через африканську чуму свиней
Сьогодні, 17:20
Місто-привид: моторошні фото Часового Яру
Сьогодні, 16:59
Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Івана Гембіка
Сьогодні, 16:38
Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Білорусі
Сьогодні, 16:20
Зберігав дитячу порнографію: волинянин постане перед судом
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
На Волині віддадуть останню шану Герою Петрові Мазуру На Волині віддадуть останню шану Герою Петрові Мазуру
Сьогодні, 15:36
Унаслідок мінометного обстрілу поліг військовий Петро Мазур із Волині Унаслідок мінометного обстрілу поліг військовий Петро Мазур із Волині
25 червень, 16:37
Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Яворського Волиняни провели в останню путь Героя Віталія Яворського
25 червень, 16:29
На Донеччині загинув спецпризначенець президентської бригади з Волині На Донеччині загинув спецпризначенець президентської бригади з Волині
24 червень, 17:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Посадовець «Укренерго» поцупив 10 мільйонів на закупівлі бронежилетів
Сьогодні, 17:37
 0
На Волині запровадили карантин через африканську чуму свиней
Сьогодні, 17:20
 0
Переваги оновленої лінії ультрабуків ASUS ZenBook
Сьогодні, 17:15
 0
Місто-привид: моторошні фото Часового Яру
Сьогодні, 16:59
 0
Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Івана Гембіка
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8