На Волині запровадили карантин через африканську чуму свиней
Сьогодні, 17:20
У Камінь-Каширському районі на Волині зафіксували випадок захворювання на африканську чуму серед диких свиней. В одному із лісництв запровадили карантинні обмеження.
Про це повідомляє Суспільне.
За даними Держпродспоживслужби області, напередодні, 25 червня на території Борового лісництва знайшли загибле дике порося. За результатами лабораторних досліджень з'ясували — тварина загинула через вірус африканської чуми серед диких свиней.
На місці, де виявили вірус, провели дезінфекцію. 26 червня відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під час якого вирішили, що в радіусі трьох кілометрів навколо Борового лісництва наступні 40 днів діятимуть карантинні обмеження.
"Села Троянівка та Майдан Маневицької громади увійшли в зону спостереження, радіус — до 10 км від зовнішніх меж зони захисту", — додали у Держпродспоживслужбі області.
Довідково:
Африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней, збудником якого є вірус. Проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами внутрішніх органів. Для людей ця хвороба не несе небезпеки, а для свиней є летальною. Ліків та вакцини від африканської чуми немає, тому важливо не допускати її поширення.
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Про це повідомляє Суспільне.
За даними Держпродспоживслужби області, напередодні, 25 червня на території Борового лісництва знайшли загибле дике порося. За результатами лабораторних досліджень з'ясували — тварина загинула через вірус африканської чуми серед диких свиней.
На місці, де виявили вірус, провели дезінфекцію. 26 червня відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під час якого вирішили, що в радіусі трьох кілометрів навколо Борового лісництва наступні 40 днів діятимуть карантинні обмеження.
"Села Троянівка та Майдан Маневицької громади увійшли в зону спостереження, радіус — до 10 км від зовнішніх меж зони захисту", — додали у Держпродспоживслужбі області.
Довідково:
Африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней, збудником якого є вірус. Проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами внутрішніх органів. Для людей ця хвороба не несе небезпеки, а для свиней є летальною. Ліків та вакцини від африканської чуми немає, тому важливо не допускати її поширення.
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