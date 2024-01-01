На Волині запровадили карантин через африканську чуму свиней

захворювання на африканську чуму серед диких свиней. В одному із лісництв запровадили карантинні обмеження.



Про це повідомляє



За даними Держпродспоживслужби області, напередодні, 25 червня на території Борового лісництва знайшли загибле дике порося. За результатами лабораторних досліджень з'ясували — тварина загинула через вірус африканської чуми серед диких свиней.



На місці, де виявили вірус, провели дезінфекцію. 26 червня відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під час якого вирішили, що в радіусі трьох кілометрів навколо Борового лісництва наступні 40 днів діятимуть карантинні обмеження.



"Села Троянівка та Майдан Маневицької громади увійшли в зону спостереження, радіус — до 10 км від зовнішніх меж зони захисту", — додали у Держпродспоживслужбі області.



Довідково:



Африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней, збудником якого є вірус. Проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та крововиливами внутрішніх органів. Для людей ця хвороба не несе небезпеки, а для свиней є летальною. Ліків та вакцини від африканської чуми немає, тому важливо не допускати її поширення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі на Волині зафіксували випадоксеред диких свиней. В одному із лісництв запровадили карантинні обмеження.Про це повідомляє Суспільне За даними Держпродспоживслужби області, напередодні, 25 червня на території Борового лісництва знайшли загибле дике порося. За результатами лабораторних досліджень з'ясували — тварина загинула через вірус африканської чуми серед диких свиней.На місці, де виявили вірус, провели дезінфекцію. 26 червня відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії під час якого вирішили, що в радіусі трьох кілометрів навколо Борового лісництва наступні 40 днів діятимуть карантинні обмеження."Села Троянівка та Майдан Маневицької громади увійшли в зону спостереження, радіус — до 10 км від зовнішніх меж зони захисту", — додали у Держпродспоживслужбі області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію