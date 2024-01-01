Волинян закликають гідно провести в останню путь Героя Ігоря Панасюка
Сьогодні, 17:56
На Волинь «на щиті» повертається полеглий військовослужбовець Ігор Панасюк із села Риковичі.
Про це у фейсбуці повідомляє Павлівська територіальна громада.
Кортеж із тілом загиблого Героя – Ігоря Панасюка – сьогодні, 26 червня, вирушив із Запоріжжя до села Риковичі.
Завтра, 27 червня, кортеж із загиблим Ігорем Панасюком виїде з Володимира орієнтовно о 09:00 та буде рухатись через Зимне, Радовичі, Клопочин, Старий Порицьк до Риковичів.
«Просимо усіх небайдужих гідно зустріти Героя», - зазначили у сільраді.
Чин поховання відбудеться в церкві Святої Покрови в селі Риковичі.
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Про це у фейсбуці повідомляє Павлівська територіальна громада.
Кортеж із тілом загиблого Героя – Ігоря Панасюка – сьогодні, 26 червня, вирушив із Запоріжжя до села Риковичі.
Завтра, 27 червня, кортеж із загиблим Ігорем Панасюком виїде з Володимира орієнтовно о 09:00 та буде рухатись через Зимне, Радовичі, Клопочин, Старий Порицьк до Риковичів.
«Просимо усіх небайдужих гідно зустріти Героя», - зазначили у сільраді.
Чин поховання відбудеться в церкві Святої Покрови в селі Риковичі.
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