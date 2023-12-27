За ухилення від податків на 11 мільйонів у кримінал вляпався одеський бізнесмен

Перед судом постане фінансовий директор підприємства з Одещини заобсягом понад 11 млн грн..Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.Викрили фінансову оборудку оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з детективами ТУ БЕБ в Одеській області.Встановлено, що фінансовий директор з метою власного збагачення вніс до податкової звітності підприємства за 2023 рік недостовірні відомості щодо обсягів та вартості придбаної сільськогосподарської продукції.Відтак, держава недоотримала податків на понад 11 мільйонів гривень.Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта скеровано до суду за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) Кримінального кодексу України.У ході досудового розслідування правоохоронці забезпечили відшкодування державі завданих збитків у повному обсязі.