«Гарна традиція палити ворога»: волинська бригада поділилася відео з фронту

«Гарна традиція палити ворога»: волинська бригада поділилася відео з фронту
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати російських загарбників.

Про це у телеграмі повідомляє військова частина.

Бійці волинської бригади на фронті виконують бойові завдання із захисту України від окупантів.

«Маємо багаторічну файну традицію: палити ворога!» - зазначили у 14-й бригаді та опублікували відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни засекретили дані про своїх поранених, - Спротив
Сьогодні, 19:00
«Гарна традиція палити ворога»: волинська бригада поділилася відео з фронту
Сьогодні, 18:36
За ухилення від податків на 11 мільйонів у кримінал вляпався одеський бізнесмен
Сьогодні, 18:15
Волинян закликають гідно провести в останню путь Героя Ігоря Панасюка
Сьогодні, 17:56
Посадовець «Укренерго» поцупив 10 мільйонів на закупівлі бронежилетів
Сьогодні, 17:37
Схожі новини
Як воїни волинської бригади вчаться воювати вночі: ефектні фото Як воїни волинської бригади вчаться воювати вночі: ефектні фото
24 червень, 12:28
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
21 червень, 14:37
Ранкова на кава на фронті у волинських воїнів: зворушливі фото Ранкова на кава на фронті у волинських воїнів: зворушливі фото
18 червень, 14:10
З’явилося відео, як волинські воїни знищили ворожий танк З’явилося відео, як волинські воїни знищили ворожий танк
07 червень, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни засекретили дані про своїх поранених, - Спротив
Сьогодні, 19:00
 0
«Гарна традиція палити ворога»: волинська бригада поділилася відео з фронту
Сьогодні, 18:36
 0
За ухилення від податків на 11 мільйонів у кримінал вляпався одеський бізнесмен
Сьогодні, 18:15
 0
Волинян закликають гідно провести в останню путь Героя Ігоря Панасюка
Сьогодні, 17:56
 0
Посадовець «Укренерго» поцупив 10 мільйонів на закупівлі бронежилетів
Сьогодні, 17:37
 0
Медіа
відео
1/8