«Гарна традиція палити ворога»: волинська бригада поділилася відео з фронту

знищувати російських загарбників.



Про це у телеграмі повідомляє військова частина.



Бійці волинської бригади на фронті виконують бойові завдання із захисту України від окупантів.



«Маємо багаторічну файну традицію: палити ворога!» - зазначили у 14-й бригаді та опублікували відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжуютьПро це у телеграмі повідомляє військова частина.Бійці волинської бригади на фронті виконують бойові завдання із захисту України від окупантів.«Маємо багаторічну файну традицію: палити ворога!» - зазначили у 14-й бригаді та опублікували відео.

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