«Гарна традиція палити ворога»: волинська бригада поділилася відео з фронту
Сьогодні, 18:36
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати російських загарбників.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Бійці волинської бригади на фронті виконують бойові завдання із захисту України від окупантів.
«Маємо багаторічну файну традицію: палити ворога!» - зазначили у 14-й бригаді та опублікували відео.
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Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Бійці волинської бригади на фронті виконують бойові завдання із захисту України від окупантів.
«Маємо багаторічну файну традицію: палити ворога!» - зазначили у 14-й бригаді та опублікували відео.
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