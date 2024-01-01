Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
Температура води в річці Стир 22°, в озері Світязь 20°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
Температура води в річці Стир 22°, в озері Світязь 20°.
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