Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.



Температура води в річці Стир 22°, в озері Світязь 20°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.Температура води в річці Стир 22°, в озері Світязь 20°.

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