Україна зіграла внічию з Бельгією, але вилетіла з Євро-2024
Сьогодні, 21:02
У середу, 26 черевня, в німецькому Штутгарті відбувся поєдинок третього туру групової стадії чемпіонату Європи між українською та бельгійською збірними.
Про це повідомляє UkrFootball
У першому таймі цього поєдинку були зафіксовані нулі на табло. Найкращими моментами були вихід Ромелу Лукаку віч-на-віч з Анатолієм Трубіним, який парирував удар нападника Роми, та епізод, коли Роман Яремчук у штрафному майданчику бельгійців асистував Артему Довбику, але форвард Жирони не встигав на цей м’яч.
Також цікавий епізод був, коли Кевін Де Брюйне пробив зі штрафного, намагаючись поцілити у не прикритий Трубіним кут, але м’яч пролетів повз ворота. Георгій Судаков спробував відповісти ударом зі штрафного майже так само, але після його удару сферу зловив воротар бельгійців Кун Кастельс.
У другому таймі голів також не було, а тому матч завершився внічию 0:0.
У паралельному поєдинку квартету Е між румунами та словаками було зафіксовано нічию 1:1.
Таким чином, Україна посіла четверте місце в групі і вилетіла з Євро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє UkrFootball
У першому таймі цього поєдинку були зафіксовані нулі на табло. Найкращими моментами були вихід Ромелу Лукаку віч-на-віч з Анатолієм Трубіним, який парирував удар нападника Роми, та епізод, коли Роман Яремчук у штрафному майданчику бельгійців асистував Артему Довбику, але форвард Жирони не встигав на цей м’яч.
Також цікавий епізод був, коли Кевін Де Брюйне пробив зі штрафного, намагаючись поцілити у не прикритий Трубіним кут, але м’яч пролетів повз ворота. Георгій Судаков спробував відповісти ударом зі штрафного майже так само, але після його удару сферу зловив воротар бельгійців Кун Кастельс.
У другому таймі голів також не було, а тому матч завершився внічию 0:0.
У паралельному поєдинку квартету Е між румунами та словаками було зафіксовано нічию 1:1.
Таким чином, Україна посіла четверте місце в групі і вилетіла з Євро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Лошари програти румунам в яких всі вигралигеніально)
Вибір редактора
Останні новини
Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 червня
Сьогодні, 21:43
Україна зіграла внічию з Бельгією, але вилетіла з Євро-2024
Сьогодні, 21:02
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 червня
Сьогодні, 20:00