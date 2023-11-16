Україна зіграла внічию з Бельгією, але вилетіла з Євро-2024





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У першому таймі цього поєдинку були зафіксовані нулі на табло. Найкращими моментами були вихід Ромелу Лукаку віч-на-віч з Анатолієм Трубіним, який парирував удар нападника Роми, та епізод, коли Роман Яремчук у штрафному майданчику бельгійців асистував Артему Довбику, але форвард Жирони не встигав на цей м’яч.



Також цікавий епізод був, коли Кевін Де Брюйне пробив зі штрафного, намагаючись поцілити у не прикритий Трубіним кут, але м’яч пролетів повз ворота. Георгій Судаков спробував відповісти ударом зі штрафного майже так само, але після його удару сферу зловив воротар бельгійців Кун Кастельс.



У другому таймі голів також не було, а тому матч завершився внічию 0:0.



У паралельному поєдинку квартету Е між румунами та словаками було зафіксовано нічию 1:1.



Таким чином, Україна посіла четверте місце в групі і вилетіла з Євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 26 черевня, в німецькому Штутгарті відбувся поєдинок третього туру групової стадії чемпіонату Європи між українською та бельгійською збірними.Про це повідомляє UkrFootball У першому таймі цього поєдинку були зафіксовані нулі на табло. Найкращими моментами були вихідвіч-на-віч з, який парирував удар нападника Роми, та епізод, колиу штрафному майданчику бельгійців асистував, але форвард Жирони не встигав на цей м’яч.Також цікавий епізод був, колипробив зі штрафного, намагаючись поцілити у не прикритий Трубіним кут, але м’яч пролетів повз ворота.спробував відповісти ударом зі штрафного майже так само, але після його удару сферу зловив воротар бельгійцівУ другому таймі голів також не було, а тому матч завершився внічию 0:0.У паралельному поєдинку квартету Е між румунами та словаками було зафіксовано нічию 1:1.Таким чином, Україна посіла четверте місце в групі і вилетіла з Євро.

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