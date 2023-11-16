Україна зіграла внічию з Бельгією, але вилетіла з Євро-2024

Україна зіграла внічию з Бельгією, але вилетіла з Євро-2024
У середу, 26 черевня, в німецькому Штутгарті відбувся поєдинок третього туру групової стадії чемпіонату Європи між українською та бельгійською збірними.

Про це повідомляє UkrFootball

У першому таймі цього поєдинку були зафіксовані нулі на табло. Найкращими моментами були вихід Ромелу Лукаку віч-на-віч з Анатолієм Трубіним, який парирував удар нападника Роми, та епізод, коли Роман Яремчук у штрафному майданчику бельгійців асистував Артему Довбику, але форвард Жирони не встигав на цей м’яч.

Також цікавий епізод був, коли Кевін Де Брюйне пробив зі штрафного, намагаючись поцілити у не прикритий Трубіним кут, але м’яч пролетів повз ворота. Георгій Судаков спробував відповісти ударом зі штрафного майже так само, але після його удару сферу зловив воротар бельгійців Кун Кастельс.

У другому таймі голів також не було, а тому матч завершився внічию 0:0.

У паралельному поєдинку квартету Е між румунами та словаками було зафіксовано нічию 1:1.

Таким чином, Україна посіла четверте місце в групі і вилетіла з Євро.

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Теги: Україна, футбол, спорт, Євро-2024
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Коментарі 1
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Лошари програти румунам в яких всі вигралигеніально)
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