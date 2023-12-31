Делегація Єврокомісії побувала на пунктах пропустку, розташованих на Волині. ФОТО

25-26 червня автомобільні та залізничні пункти пропуску, розташовані на Волині, відвідала з робочим візитом делегація Єврокомісії в рамках ініціативи "Україна - ЄС "Шляхи солідарності".Про це повідомляє Волинська митниця.Керівниця делегаціїрозповіла, що основною метою цих поїздок було визначено спостереження за поточним потоком товарів і пасажирів для розробки низки заходів, що можуть прискорити та покращити процес перетину кордону. Вони будуть фінансуватися через Представництво ЄС в Україні. Серед пріоритетів нині - саме польський коридор ініціативи.Особливе зацікавлення експертів у пункті пропуску "Ягодин" викликали нещодавно реалізований новаторський проєкт електронної черги, синхронізованої з автоматизованою системою зчитування номерних знаків, технологічні схеми пропуску вантажів, щодо яких виникають сумніви, проєкти планованої розбудови переходу."Ягодин" після проведеної за кошти американських платників податків модернізації нині має справді шикарний вигляд.Керівник Волинської митниціподілився з консультантами ЄС пропозиціями на коротко та довгострокові перспективи та подякував за підтримку України у цей вирішальний для держави час.