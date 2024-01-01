Росіяни засекретили дані про своїх поранених, - Спротив
Сьогодні, 19:00
Міністерство оборони рф засекретило дані про кількість військових з інвалідністю.
Більше того, покалічених на війні проти України ворог намагається не комісувати, а повертати після мінімального лікування відразу на передову, повідомляє у телеграмі Центр національного спротиву.
Зникли дані і про тих, хто отримує пенсію по втраті годувальника (з неї можна було б дізнатися про зростання кількості загиблих). Зрештою звикла практика для російського окупанта. З людьми той не рахувався ніколи.
Незмінні підходи до формування та виховання бойового духу своїх збройних сил на росії спостерігаються на тимчасово окупованій Донеччині. Тут неугодних садять у яму. Тому дуже важливо усіх, хто потрапив у тимчасову окупацію, уникати ризику бути мобілізованим до армії рф.
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Більше того, покалічених на війні проти України ворог намагається не комісувати, а повертати після мінімального лікування відразу на передову, повідомляє у телеграмі Центр національного спротиву.
Зникли дані і про тих, хто отримує пенсію по втраті годувальника (з неї можна було б дізнатися про зростання кількості загиблих). Зрештою звикла практика для російського окупанта. З людьми той не рахувався ніколи.
Незмінні підходи до формування та виховання бойового духу своїх збройних сил на росії спостерігаються на тимчасово окупованій Донеччині. Тут неугодних садять у яму. Тому дуже важливо усіх, хто потрапив у тимчасову окупацію, уникати ризику бути мобілізованим до армії рф.
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Росіяни засекретили дані про своїх поранених, - Спротив
Сьогодні, 19:00