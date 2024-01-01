Росіяни засекретили дані про своїх поранених, - Спротив

Міністерство оборони рф засекретило дані про кількість військових з інвалідністю.Більше того, покалічених на війні проти України ворог намагається не комісувати, а повертати після мінімального лікування відразу на передову, повідомляє у телеграмі Центр національного спротиву.Зникли дані і про тих, хто отримує пенсію по втраті годувальника (з неї можна було б дізнатися про). Зрештою звикла практика для російського окупанта. З людьми той не рахувався ніколи.Незмінні підходи до формування та виховання бойового духу своїх збройних сил на росії спостерігаються на тимчасово окупованій Донеччині. Тут неугодних садять у яму. Тому дуже важливо усіх, хто потрапив у тимчасову окупацію, уникати ризику бути мобілізованим до армії рф.