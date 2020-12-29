Депутатку Луцької міськради покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією

Депутатку Луцької міськради покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією
Луцький міськрайонний суд за участі прокурора Луцької окружної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане із корупцією, депутатку Луцької міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Обраниця громади, всупереч вимогам ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подала без поважних причин декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік.

Суд визнав її винуватою у порушенні вимог фінансового контролю (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП) та призначив покарання у виді штрафу, який уже сплачений.

Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню депутаткою адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, Луцька окружна прокуратура внесла Луцькій міській ради подання у порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції».

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Теги: Луцька міськрада, депутатка, прокуратура
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