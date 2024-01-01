Вночі українські захисники знищили усі «шахеди», запущені росією
Сьогодні, 09:05
Вночі 29 червня Сили ППО знищили всі 10 "Шахедів", якими рф атакувала Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Відомо, що у ніч на суботу, 29 червня, ворог атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ РФ.
"В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", — зазначив командувач.
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Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Відомо, що у ніч на суботу, 29 червня, ворог атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ РФ.
"В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 "Шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей", — зазначив командувач.
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