На Волині за 5 місяців до бюджету сплатили понад 4 мільярди ПФО

За підсумками січня-травня 2024 року з офіційних доходів громадян до бюджетів усіх рівнів на Волині сплачено 4 мільярди 280 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб.Із загальної суми сплаченого ПДФО в області понад 2 мільярди гривень надійшло до держбюджету (з врахуванням спецфонду), решта суми – у доходах місцевих бюджетів області, - повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.У Головному управлінні ДПС у Волинській області наголошують: саме ПДФО – бюджетоутворюючий для громад. Залучення надходжень податку на доходи фізичних осіб безпосередньо залежить від кількості створених легальних робочих місць. Спільні заходи податкової служби та органів місцевого самоврядування, зокрема у напрямку активного інформування громадян про переваги офіційного працевлаштування, повинні переконати більшість працедавців і найманих осіб працювати з дотриманням вимог закону.Варто врахувати, що на соціальні гарантії у випадку тимчасової непрацездатності, втрати робочого місця чи виходу на пенсію громадяни можуть розраховувати, якщо працювали легально. Працівники, які не мають належним чином оформлених трудових відносин, позбавляються права на гідні умови праці та захист своїх інтересів у сфері праці, гарантій у соціальному захисті, - звертають увагу у Головному управлінні ДПС у Волинській області.Водночас фінансово допомогти країні та громадам повинні громадяни, які відзвітувалися про минулорічні доходи у рамках щорічної кампанії декларування доходів.Нагадаємо, що 31 липня поточного року - останній день, коли декларанти зобов’язані перерахувати податки до бюджету.Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.