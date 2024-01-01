Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО





Про це Суспільному розповів Нестор Воля.



Під час акції бійці провели майстерклас із надання домедичної допомоги, представили симулятор польотів безпілотних літальних апаратів та різні зразки дронів і автомобільної техніки.



Під час рекрутингової акції усім охочим показував зброю 39-річний Сергій на позивний "Ханден". У цивільному житті чоловік працював інкасатором, до війська доєднався у липні 2022 року й нині він — військовослужбовець ЗСУ.



"Є штурмові гвинтівки, піхотні штурмові кулемети, гранатомети. Кулемети більшого калібру, дальність більша, дрони. Є в нас снайперські гвинтівки для ураження на відстані 600-800 метрів", — сказав захисник.



Військовослужбовець однієї з волинських бригад Костянтин і житель села Пісочне Ковельського району Микола оглядали зброю іноземного виробництва.



"Тут все новеньке, все красиве. Я думаю з цим буде прогрес у війні. Для посилення, для піхоти побільше таких гранатометів, барабанні. Карандаші до РПГ осколочні", — зазначив боєць Костянтин.



Вчитель Микола Демчук, який потрапив на захід, розповів: інформаційно-рекрутингові акції проводити варто.



"Я думаю, що це – потрібна справа. Це давно потрібно було робити, популяризувати, аби воно більш було доступно. Бо люди бояться, а насправді воно й не так страшно. Багато людей боїться, страх смерті, каліцтва, але все одно хтось це повинен робити. Ті, хто хлопці, які вже там третій рік — втомлені", — додав волинянин.



Старший сержант окремого полку ССО "Рейнджер" Нестор Воля зазначив, що долучитися до полку може кожен військовозобов'язаний. Сам полк, з його слів — це велика структура, в котрій декілька тисяч бійців.



"Забезпечення нашого підрозділу – це на рівні ССО. Це – найкраще забезпечення, яке є на сьогодні в ЗСУ. Процедура стандартна. Людина, яка до нас долучається чи то контракт, чи інша форма. Потрібні всі: від стрільців до офіцерів зв’язку, від операторів дронів до водіїв на евакуаційні автомобілі", — додав військовий.



Бійці, які долучаться до цього підрозділу, розповів Нестор Воля, спочатку навчатимуться військової справи. Навчання у відповідних центрах триватиме 35 днів, після чого військові отримають фах стрільця.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці окремого полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" 28 червня на Театральному майдані в обласному центрі Волині провели інформаційно-рекрутингову акцію "День без повісток". Такі заходи бійці полку провели у кількох містах країни, на черзі — Луцьк.Про це Суспільному розповів Суспільному військовослужбовець, старший сержантПід час акції бійці провели майстерклас із надання домедичної допомоги, представили симулятор польотів безпілотних літальних апаратів та різні зразки дронів і автомобільної техніки.Під час рекрутингової акції усім охочим показував зброю 39-річний Сергій на позивний "Ханден". У цивільному житті чоловік працював інкасатором, до війська доєднався у липні 2022 року й нині він — військовослужбовець ЗСУ."Є штурмові гвинтівки, піхотні штурмові кулемети, гранатомети. Кулемети більшого калібру, дальність більша, дрони. Є в нас снайперські гвинтівки для ураження на відстані 600-800 метрів", — сказав захисник.Військовослужбовець однієї з волинських бригад Костянтин і житель села Пісочне Ковельського району Микола оглядали зброю іноземного виробництва."Тут все новеньке, все красиве. Я думаю з цим буде прогрес у війні. Для посилення, для піхоти побільше таких гранатометів, барабанні. Карандаші до РПГ осколочні", — зазначив боєць Костянтин.Вчитель Микола Демчук, який потрапив на захід, розповів: інформаційно-рекрутингові акції проводити варто."Я думаю, що це – потрібна справа. Це давно потрібно було робити, популяризувати, аби воно більш було доступно. Бо люди бояться, а насправді воно й не так страшно. Багато людей боїться, страх смерті, каліцтва, але все одно хтось це повинен робити. Ті, хто хлопці, які вже там третій рік — втомлені", — додав волинянин.Старший сержант окремого полку ССО "Рейнджер" Нестор Воля зазначив, що долучитися до полку може кожен військовозобов'язаний. Сам полк, з його слів — це велика структура, в котрій декілька тисяч бійців."Забезпечення нашого підрозділу – це на рівні ССО. Це – найкраще забезпечення, яке є на сьогодні в ЗСУ. Процедура стандартна. Людина, яка до нас долучається чи то контракт, чи інша форма. Потрібні всі: від стрільців до офіцерів зв’язку, від операторів дронів до водіїв на евакуаційні автомобілі", — додав військовий.Бійці, які долучаться до цього підрозділу, розповів Нестор Воля, спочатку навчатимуться військової справи. Навчання у відповідних центрах триватиме 35 днів, після чого військові отримають фах стрільця.

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