Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО

Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО
Військовослужбовці окремого полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" 28 червня на Театральному майдані в обласному центрі Волині провели інформаційно-рекрутингову акцію "День без повісток". Такі заходи бійці полку провели у кількох містах країни, на черзі — Луцьк.

Про це Суспільному розповів Суспільному військовослужбовець, старший сержант Нестор Воля.

Під час акції бійці провели майстерклас із надання домедичної допомоги, представили симулятор польотів безпілотних літальних апаратів та різні зразки дронів і автомобільної техніки.
Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО

Під час рекрутингової акції усім охочим показував зброю 39-річний Сергій на позивний "Ханден". У цивільному житті чоловік працював інкасатором, до війська доєднався у липні 2022 року й нині він — військовослужбовець ЗСУ.
Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО

"Є штурмові гвинтівки, піхотні штурмові кулемети, гранатомети. Кулемети більшого калібру, дальність більша, дрони. Є в нас снайперські гвинтівки для ураження на відстані 600-800 метрів", — сказав захисник.

Військовослужбовець однієї з волинських бригад Костянтин і житель села Пісочне Ковельського району Микола оглядали зброю іноземного виробництва.
Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО

"Тут все новеньке, все красиве. Я думаю з цим буде прогрес у війні. Для посилення, для піхоти побільше таких гранатометів, барабанні. Карандаші до РПГ осколочні", — зазначив боєць Костянтин.

Вчитель Микола Демчук, який потрапив на захід, розповів: інформаційно-рекрутингові акції проводити варто.

"Я думаю, що це – потрібна справа. Це давно потрібно було робити, популяризувати, аби воно більш було доступно. Бо люди бояться, а насправді воно й не так страшно. Багато людей боїться, страх смерті, каліцтва, але все одно хтось це повинен робити. Ті, хто хлопці, які вже там третій рік — втомлені", — додав волинянин.

Старший сержант окремого полку ССО "Рейнджер" Нестор Воля зазначив, що долучитися до полку може кожен військовозобов'язаний. Сам полк, з його слів — це велика структура, в котрій декілька тисяч бійців.
Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО

"Забезпечення нашого підрозділу – це на рівні ССО. Це – найкраще забезпечення, яке є на сьогодні в ЗСУ. Процедура стандартна. Людина, яка до нас долучається чи то контракт, чи інша форма. Потрібні всі: від стрільців до офіцерів зв’язку, від операторів дронів до водіїв на евакуаційні автомобілі", — додав військовий.
Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО

Бійці, які долучаться до цього підрозділу, розповів Нестор Воля, спочатку навчатимуться військової справи. Навчання у відповідних центрах триватиме 35 днів, після чого військові отримають фах стрільця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, Луцьк, інформація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Ексгравець «Волині» перейшов до клубу УПЛ
Сьогодні, 03:42
Скільки на луцькому ринку коштує молода картопля та інші овочі. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Отримати довідку в школу стане легше: в Україні затвердили єдину форму
Сьогодні, 01:15
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
21 червня на Волині: гортаючи календар 21 червня на Волині: гортаючи календар
21 червень, 00:00
За яких умов у Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах За яких умов у Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах
12 червень, 21:16
Учні-робототехніки з Луцька представлятимуть Україну на Олімпіаді геніїв у США Учні-робототехніки з Луцька представлятимуть Україну на Олімпіаді геніїв у США
05 червень, 22:38
«Є багато мешканців Луцька, яким я знаю, що грати», — саксофоніст з Луцька. ВІДЕО «Є багато мешканців Луцька, яким я знаю, що грати», — саксофоніст з Луцька. ВІДЕО
12 травень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майстеркласи, польоти на дронах: у Луцьку воїни ССО провели акцію з рекрутингу. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
Ексгравець «Волині» перейшов до клубу УПЛ
Сьогодні, 03:42
 0
Скільки на луцькому ринку коштує молода картопля та інші овочі. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Отримати довідку в школу стане легше: в Україні затвердили єдину форму
Сьогодні, 01:15
 0
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8