Скільки на луцькому ринку коштує молода картопля та інші овочі. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
На луцьких ринках розпал продажу молодої картоплі та інших овочів.
У програми «Базарний день» журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися, скільки коштує молода городина на луцькому ринку.
У продавців вони дізнавалися ціни на огірки, помідори, кабачки та картоплю. Усі згадані городини – домашні. І як запевняють продавці, не кроплені.
Що ж по цінах?
Молода домашня картопля у місцевих продавців коштує 15 грн/кг. Врожай картоплі цього року продавців втішає, тому і ціни – невисокі.
А от врожай помідорів та огірків трохи засмучують. Ця городина вродила менше. Вартість огірків – 25-35 грн/кг, а помідори – 60 грн/кг. Але це не кінцева ціна: огірки знайшли й дорожчі – 45 грн/кг.
Також вже можна зустріти й персики. Коштують вони – 60 грн/кг.
Домашні кабачки продають за 10 грн/кг. А от з патисонів, які і не часто зустрінеш на ринках міста, готують дуже смачні голубці. Це журналістам розповіли місцеві торговці. Вартість – 30 грн/кг.
Лохина на луцьких ринках зустрічається все частіше. Волинянка, що торгує цією ягодою, пропонує купити її за 75 гривень.
У програми «Базарний день» журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися, скільки коштує молода городина на луцькому ринку.
У продавців вони дізнавалися ціни на огірки, помідори, кабачки та картоплю. Усі згадані городини – домашні. І як запевняють продавці, не кроплені.
Що ж по цінах?
Молода домашня картопля у місцевих продавців коштує 15 грн/кг. Врожай картоплі цього року продавців втішає, тому і ціни – невисокі.
А от врожай помідорів та огірків трохи засмучують. Ця городина вродила менше. Вартість огірків – 25-35 грн/кг, а помідори – 60 грн/кг. Але це не кінцева ціна: огірки знайшли й дорожчі – 45 грн/кг.
Також вже можна зустріти й персики. Коштують вони – 60 грн/кг.
Домашні кабачки продають за 10 грн/кг. А от з патисонів, які і не часто зустрінеш на ринках міста, готують дуже смачні голубці. Це журналістам розповіли місцеві торговці. Вартість – 30 грн/кг.
Лохина на луцьких ринках зустрічається все частіше. Волинянка, що торгує цією ягодою, пропонує купити її за 75 гривень.