Скільки на луцькому ринку коштує молода картопля та інші овочі. ВІДЕО

Скільки на луцькому ринку коштує молода картопля та інші овочі. ВІДЕО
На луцьких ринках розпал продажу молодої картоплі та інших овочів.

У програми «Базарний день» журналісти телеканалу «Конкурент TV» дізналися, скільки коштує молода городина на луцькому ринку.

У продавців вони дізнавалися ціни на огірки, помідори, кабачки та картоплю. Усі згадані городини – домашні. І як запевняють продавці, не кроплені.

Що ж по цінах?
Молода домашня картопля у місцевих продавців коштує 15 грн/кг. Врожай картоплі цього року продавців втішає, тому і ціни – невисокі.

А от врожай помідорів та огірків трохи засмучують. Ця городина вродила менше. Вартість огірків – 25-35 грн/кг, а помідори – 60 грн/кг. Але це не кінцева ціна: огірки знайшли й дорожчі – 45 грн/кг.

Також вже можна зустріти й персики. Коштують вони – 60 грн/кг.

Домашні кабачки продають за 10 грн/кг. А от з патисонів, які і не часто зустрінеш на ринках міста, готують дуже смачні голубці. Це журналістам розповіли місцеві торговці. Вартість – 30 грн/кг.

Лохина на луцьких ринках зустрічається все частіше. Волинянка, що торгує цією ягодою, пропонує купити її за 75 гривень.