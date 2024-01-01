29 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 29 червня, віряни відзначають День Тихона, а у світі – Міжнародний день тропіків.Сьогодні відзначають день народження журналістка(на фото), ексзаступник луцького міського головита ексдепутат Волинської обласної радиПравославна церква України 29 червня відзначає Славних та всехвальних апостолів Петра та Павла.Зичимо усім міцного здоров’я, довголіття, радості від життя.Що цікавого та знакового відбулося цього дня у різні роки на Волині.29 червня 1941 року Любешів та Ковель були захоплені німецькими військами.У цей день 1991-го почався другий візит до Луцька глави Української автокефальної православної церкви Патріарха Мстислава. Він тривав до 1 липня.29 червня 1994 року була зареєстрована газета для телеглядачів «Аверс-прес».29 червня 2004-го помер український шевченкознавець, учасник національно-визвольного руху, політв'язень Микола Куделя.Жив у селі Буяни Луцького району. У свій час був членом Організації Українських Націоналістів. 23 червня 1941 року пережив страхіття розстрілу енкаведистами в'язнів Луцької тюрми. Після війни відбував заслання на Колимі.Куделя – відомий в Україні збирач Шевченкіани, організатор музею-світлиці Кобзаря у рідному селі. Численні його статті, дослідження, спогади друкувалися у місцевій пресі, київських журналах.Автор автобіографічних книг «Кобзар у моєму житті» (1998), «Під мурами Луцької тюрми» (2001), «Пекло Колими» (2002).29 червня 2011 року у Луцьку біля обласної універсальної наукової бібліотеки відрили пам’ятник Олені Пчілці – українській письменниці, громадській діячці, матері Лесі Українки.