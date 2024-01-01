Наступи, оборона і нова техніка: у бійців «Сталевої сотки» триває злагодження. ФОТО

На одному з військових полігонів України, де після 15 місяців боїв на передовій відновлюються бійці 100 окремої механізованої бригади, влаштували тактичні військові ігри.Як розповівречник 100 омбр, нині в бригаді створюють нові підрозділи, напрацьовують майбутню тактику і отримують нову техніку.Перед тактичними іграми відбулося жеребкування між командами військових. Після чого піхотинці розпочали відпрацювання штурмів та утримання окопів."Дуже цікава гра: наступи, штурми. Воно максимально наближене до реального бою. Є люди, які не брали участі в штурмах чи плотних оборонах, тому такі навчання – це великий плюс ", — говорить сержант взводу "Таксист" команда якого перемогла.Поряд із досвідченими бійцями на іграх і злагодженні — новобранець Максим. Він розповів: у 2022-му йому було 18 років. У ТЦК тоді брати хлопця на службу не захотіли. Тепер, як і хотів, він служить в ЗСУ."Ті люди, які йшли із самого початку – вони виснажені, втомлені, поранені, — каже новобранець. — Мусить відбутися ротація, щоб їх хтось підмінив, щоб вони відпочили".Два тижні тому 100 бригада отримала німецьку бойову машину піхоти "Marder". Техніка у використанні ще не була, розповів водій-механік Ігор. З його слів, попереду в цій машині розміщуються навідник, командир і водій. Позаду — місця для десанту.Паралельно з військовими іграми на полігоні триває злагодження — за легендою навчань танкісти волинської сотки ідуть в атаку."Бригада вийшла на відновлення. І зараз усі ці етапи проходимо: від індивідуальних навичок кожного солдата, до злагодження батальйону в цілому. Є хлопці, які приймали участь у бойових діях, є і молоде поповнення", — говорить командир танкового батальйонуТанкістам допомагає саперний підрозділ, бійці якого розчищають дорогу для атаки через мінні загородження."Я хотів побачити, як командир штурмової групи буде керувати кожним солдатом і навмисно запланував цю тактичну гру, щоб у змагальному характері виконували ці задачі", — сказав після військових ігор командир бригадиПісля аналізу тактичної гри військовослужбовці, які показали найкращі результати, матимуть по п'ять днів відпустки. Команда, яка зайняла перше місце, у подарунок отримала тактичні годинники від командира бригади.У квітні 2023 бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.У квітні 2024-го підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.