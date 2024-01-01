Про волонтерку з Волині зняли фільм. ВІДЕО

Про волонтерку з Волині зняли фільм. ВІДЕО
В обласному муздрамтеатрі презентували документальну стрічку "Місія 200". У фільмі розповідають про волонтерку з Луцька Тетяну Потоцьку-Євчук, яка з початком повномасштабної війни займається пошуком та привозить тіла загиблих українських воїнів.

Документальну стрічку "Місія 200" знімали у 2022 році протягом двох тижнів, завершили роботу торік, розповіла Суспільному продюсерка Наталія Яковлева.

З її слів, з Тетяною вона познайомилася, коли почала роботу на проєктом про жінок, які роблять свій вклад у перемогу.
Про волонтерку з Волині зняли фільм. ВІДЕО


"Коли ми відзняли 10 героїнь, то по відгуках глядачів ми зрозуміли, що Таніна історія набагато більше, має і фестивальний потенціал і потенціал захопити міжнародну аудиторію, тому що зараз для нас дуже важливо говорити у світі про нас", — каже Наталія Яковлева.

Перша поїздка Тетяни з місією "Вантаж 200" була до Харкова, розповідає її подруга Ніна Гапич. Там на другий день повномасштабного вторгнення від коронавірусу помер її батько і ніхто не хотів їхати, щоб забрати його тіло.

"Вона привезла мені татуся, я їй дуже за це вдячна. Вона відразу зрозуміла, що є потреба в цьому", — каже Ніна Гапич, яка прийшла на презентацію фільму.

Подивитися документальну стрічку прийшов лучанин Тарас Самчук. Розповідає: у травні 2022 року на війні загинув його брат. Привезти тіло загиблого додому допомогла Тетяна.

"Тоді не було місії "На щиті", а Таня вже возила вантаж 200.Кажу: "Таня, в мене загинув брат чи ти забереш?" Вона каже: де шість там і сім. Це жінка – кремінь", — говорить чоловік.

Скільком родинам допомогла повернути загиблих воїнів додому, не знає, каже Тетяна Потоцька-Євчук. Цих поїздок не рахує. Але попри фізичну та моральну втому, говорить, що зупинятися не збирається.

"На початках легше було шукати, зараз дуже складно, можна сказати неможливо, бо все більше тіл лишається на окупованій території. . Я пам’ятаю перше інтерв’ю, яке я давала Суспільному, я сказала, що в мовчанні більше співчуття і я по сьогодні дотримуюсь цієї думки", — говорить Тетян Потоцька-Євчук.
Про волонтерку з Волині зняли фільм. ВІДЕО


Зі слів продюсерки фільму Наталії Яковлевої, презентувати фільм першим глядацьким показом хотіли саме в рідному місті Тетяни, бо це місто сформувало її такою, як вона є. Стрічка "Місія 200" вже був закордоном, його уже дивилася в Америці, Британії, Франції, — говорить Наталія Яковлева.


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Теги: Волинь, Луцьк, волонтерство, документальний фільм
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