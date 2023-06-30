Отримати довідку в школу стане легше: в Україні затвердили єдину форму





Відтепер школярам та дошкільникам не доведеться відвідувати кілька фахівців, що призведе до полегшення отримання документу. Про це стало відомо з офіційного сайту МОЗ, - пише



Таке рішення було ухвалено для того, аби уникнути довгих черг та покращення проведення обстежень лікарями. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зауважив, що віднині система буде орієнтована на реальні потреби кожної дитини, а не формальні довідки для закладів освіти.



Отримати довідку в школу стане легше. МОЗ ухвалило важливе рішення

"Міністерство охорони здоров’я виступає чітко проти сидіння в чергах влітку заради отримання папірця для садочка чи школи, проти оглядів проведених лікарями поспіхом, бо в черзі ще 50 пацієнтів за довідками, проти масових направлень на флюорографію тільки тому, що дитині виповнилося 14, 15, 16 або 17 років, бо так вимагає наказ. Тому ми скасували такі морально застаріли норми. Натомість будуємо нову систему профілактики, яка орієнтована на реальні потреби кожної дитини, а не на формальні папірці-довідки для школи", – сказав чиновник.



МОЗ зауважило, що медичні довідки, які були видані до 1 жовтня 2023 року дійсні протягом року.



Під час обстеження сімейний лікар враховує всі базові вимоги для зарахування до закладу освіти. У випадку виявлення відхилень чи хвороб фахівець даватиме направлення на інші обстеження або до лікаря-спеціаліста.



Отримати довідку в школу стане легше. МОЗ ухвалило важливе рішення

Крім того, пройти огляд можна буде у будь-який зручний час протягом року.



Водночас МОЗ підкреслило, що для отримання довідки у дитини мають бути обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоровʼя (МОЗ) України затвердило єдину форму медичної довідки, яка видається сімейним лікарем для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів.Відтепер школярам та дошкільникам не доведеться відвідувати кілька фахівців, що призведе до полегшення отримання документу. Про це стало відомо з офіційного сайту МОЗ, - пише Obozrevatel Таке рішення було ухвалено для того, аби уникнути довгих черг та покращення проведення обстежень лікарями. Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко зауважив, що віднині система буде орієнтована на реальні потреби кожної дитини, а не формальні довідки для закладів освіти.Отримати довідку в школу стане легше. МОЗ ухвалило важливе рішення"Міністерство охорони здоров’я виступає чітко проти сидіння в чергах влітку заради отримання папірця для садочка чи школи, проти оглядів проведених лікарями поспіхом, бо в черзі ще 50 пацієнтів за довідками, проти масових направлень на флюорографію тільки тому, що дитині виповнилося 14, 15, 16 або 17 років, бо так вимагає наказ. Тому ми скасували такі морально застаріли норми. Натомість будуємо нову систему профілактики, яка орієнтована на реальні потреби кожної дитини, а не на формальні папірці-довідки для школи", – сказав чиновник.МОЗ зауважило, що медичні довідки, які були видані до 1 жовтня 2023 року дійсні протягом року.Під час обстеження сімейний лікар враховує всі базові вимоги для зарахування до закладу освіти. У випадку виявлення відхилень чи хвороб фахівець даватиме направлення на інші обстеження або до лікаря-спеціаліста.Отримати довідку в школу стане легше. МОЗ ухвалило важливе рішенняКрім того, пройти огляд можна буде у будь-який зручний час протягом року.Водночас МОЗ підкреслило, що для отримання довідки у дитини мають бути обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

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