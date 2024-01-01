Ексгравець «Волині» перейшов до клубу УПЛ

"Оболонь" повідомила в офіційних соцмережах про підписання центрального захисника Василя Курка.Про це повідомляє "Конкурент футбол".Контракт із 29-річним футболістом підписано на 2 роки. Перехід із Вереса відбувся на правах вільного агента.Раніше Курко грав за одеську Жемчужину, Волинь (Луцьк), Прикарпаття та Лівий берег. Останнім його клубом був Верес до якого він приєднався влітку 2022 року. З того часу він зіграв 55 матчів у складі «червоно-чорних», бувши капітаном команди у деяких з них.Інтереси луцького клубу футболіст захищав з 2018 до 2020 року, зігравши 60 матчів та забивши 3 голи.