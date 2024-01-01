Захисники за добу ліквідували ще понад тисячу окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,



- танків ‒ 8073 (+7) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,



- артилерійських систем – 14480 (+57) од,



- РСЗВ – 1109 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 871 (+0) од,



- літаків – 360 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),



- крилаті ракети ‒ 2331 (+2),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,



- спеціальна техніка ‒ 2436 (+5)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 541 560 військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,- танків ‒ 8073 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,- артилерійських систем – 14480 (+57) од,- РСЗВ – 1109 (+0) од,- засоби ППО ‒ 871 (+0) од,- літаків – 360 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),- крилаті ракети ‒ 2331 (+2),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,- спеціальна техніка ‒ 2436 (+5)Дані уточнюються.

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