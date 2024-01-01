Захисники за добу ліквідували ще понад тисячу окупантів

Захисники за добу ліквідували ще понад тисячу окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 541 560 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,

- танків ‒ 8073 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,

- артилерійських систем – 14480 (+57) од,

- РСЗВ – 1109 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 871 (+0) од,

- літаків – 360 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),

- крилаті ракети ‒ 2331 (+2),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,

- спеціальна техніка ‒ 2436 (+5)

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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