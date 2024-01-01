Захисники за добу ліквідували ще понад тисячу окупантів

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 541 560 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,
- танків ‒ 8073 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
- артилерійських систем – 14480 (+57) од,
- РСЗВ – 1109 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2436 (+5)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,
- танків ‒ 8073 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
- артилерійських систем – 14480 (+57) од,
- РСЗВ – 1109 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2436 (+5)
Дані уточнюються.
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