Військовослужбовицю з Волині Аллу Пушкарчук посмертно нагородили орденом «За мужність»

Військовослужбовицю з Волині Аллу Пушкарчук посмертно нагородили орденом «За мужність»
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили журналістку та військовослужбовицю з села Сокіл Рожищенської громади на Волині Аллу Пушкарчук.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 28 червня, передає Район.Рожище.

«За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку постановляю нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Пушкарчук Аллу Вікторівну (посмертно) — журналістку», – йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, військовослужбовиця 58 окремої мотопіхотної бригади Алла Пушкарчук загинула 25 квітня під час обстрілу на Донеччині. 30 квітня сотні людей провели її в останню дорогу в рідному селі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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