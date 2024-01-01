Військовослужбовицю з Волині Аллу Пушкарчук посмертно нагородили орденом «За мужність»

Аллу Пушкарчук.



Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 28 червня, передає



«За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку постановляю нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Пушкарчук Аллу Вікторівну (посмертно) — журналістку», – йдеться у тексті указу.



Нагадаємо, військовослужбовиця 58 окремої мотопіхотної бригади Алла Пушкарчук загинула 25 квітня під час обстрілу на Донеччині. 30 квітня сотні людей провели її в останню дорогу в рідному селі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили журналістку та військовослужбовицю з села Сокіл Рожищенської громади на ВолиніВідповідний указ підписав президент України28 червня, передає Район.Рожище «За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку постановляю нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Пушкарчук Аллу Вікторівну (посмертно) — журналістку», – йдеться у тексті указу.Нагадаємо, військовослужбовиця 58 окремої мотопіхотної бригади Алла Пушкарчук загинула 25 квітня під час обстрілу на Донеччині. 30 квітня сотні людей провели її в останню дорогу в рідному селі.

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