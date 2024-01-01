«Один з найскладніших викликів – пожежа в «ЦУМі» у Луцьку», – радіотелефоністка волинських рятувальників

Вона одна з перших людей в Службі порятунку 101, хто дізнається про надзвичайну ситуацію. Жанна Милостива - радіотелефоністка Служби порятунку 101 Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Радіотелефоніст пожежно-рятувальної служби є однією із важливих професій у Службі порятунку «101». Вони не вступать безпосередньо у двобій із вогняною стихією, але від них залежить успіх ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій.За 22 роки сержант служби цивільного захисту Жанна Милостива прийняла і опрацювала тисячі дзвінків від громадян, які опинились у біді або стали її свідками, стикалася з викликами різного характеру. Найперша її дія — заспокоїти абонента на тому кінці дроту, дати пораду, як діяти далі, як вберегти життя, а паралельно — зорієнтуватись в ситуації та направити підрозділи порятунку.«Один з найскладніших викликів – це пожежа в торговому центрі «ЦУМ» у Луцьку. На момент пожежі в будівлі були люди, а вогонь охопив значну частину будівлі. Потрібно було правильно прийняти повідомлення, оперативно оцінити ситуацію та направити необхідну кількість техніки та особового складу. У один момент я дуже розхвилювалася, але швидко взяла себе в руки та почала діяти, адже від оперативності та чіткості моїх дій залежала вся подальша робота рятувальних підрозділів, успіх ліквідації пожежі та порятунок людей», - пригадує радіотелефоністка.За роки служби рятувальниця чітко знає, що їй потрібно робити при будь-якій надзвичайній ситуації.«Кожен виїзд є різним та потребує різної кількості техніки та людей. Тому я постійно тримаю зв'язок з хлопцями, які поїхали на місце виклику та уточнюю обстановку з місця події, що саме горить, яка площа, чи потрібна допомога, чи є потерпілі. В залежності від ситуації, направляємо додаткові сили та засоби, інші екстрені служби», — розповідає Жанна Петрівна.На роботі вона відповідальний працівник, вдома — турботлива мама та дружина, виховує сина та дочку, які є її найбільшим щастям у житті. Дочкавже доросла та, як мама і тато, обрала професію в системі ДСНС, вже працює диспетчером в іншому підрозділі служби 101. Синзавершив навчання у Волинському обласному ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.У вільний від роботи час Жанна вишиває бісером та проводить час з внучкою, мріє про завершення війни та мир в країні!