Жінок-медиків штрафуватимуть на 17-25 тисяч за порушення правил військового обліку





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Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.



Які жінки є військовозобов'язаними



Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням.



Військовозобов'язаними є представниці таких спеціальностей:



фізична терапія;



медична та психологічна реабілітація;



громадське здоров'я;



фізична реабілітація;



промислова фармацевтика;



фармацевтика;



санітарія та експертиза;



стоматологія;



медицина;



медсестринство;



технології медичної діагностики та лікування;



біомедична інженерія;



біотехнології та біоінженерія;



професіонали патології;



токсикологія;



фармакологія;



фізіології та епідеміологія.



Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.



Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.



Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.



Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).



Нагадаємо, на початку червня у Міноборони повідомили, що через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, з них 220 тис. - жінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 липня військовозобов'язаних жінок будуть штрафувати на 17 тис. грн за порушення військового обліку.Про це інформує Цензор.НЕТ Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням.фізична терапія;медична та психологічна реабілітація;громадське здоров'я;фізична реабілітація;промислова фармацевтика;фармацевтика;санітарія та експертиза;стоматологія;медицина;медсестринство;технології медичної діагностики та лікування;біомедична інженерія;біотехнології та біоінженерія;професіонали патології;токсикологія;фармакологія;фізіології та епідеміологія.Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).Нагадаємо, на початку червня у Міноборони повідомили, що через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, з них 220 тис. - жінки.

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