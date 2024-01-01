Жінок-медиків штрафуватимуть на 17-25 тисяч за порушення правил військового обліку

Жінок-медиків штрафуватимуть на 17-25 тисяч за порушення правил військового обліку
З 1 липня військовозобов'язаних жінок будуть штрафувати на 17 тис. грн за порушення військового обліку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.

Які жінки є військовозобов'язаними

Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням.

Військовозобов'язаними є представниці таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.

Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.

Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Нагадаємо, на початку червня у Міноборони повідомили, що через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, з них 220 тис. - жінки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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Читайте уважно примітку до статті 210 КУпАП:
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Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
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На цій підставі постанови про вказане штрафування скасовуються у судовому порядку.
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