Жінок-медиків штрафуватимуть на 17-25 тисяч за порушення правил військового обліку
Сьогодні, 18:26
З 1 липня військовозобов'язаних жінок будуть штрафувати на 17 тис. грн за порушення військового обліку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.
Які жінки є військовозобов'язаними
Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням.
Військовозобов'язаними є представниці таких спеціальностей:
фізична терапія;
медична та психологічна реабілітація;
громадське здоров'я;
фізична реабілітація;
промислова фармацевтика;
фармацевтика;
санітарія та експертиза;
стоматологія;
медицина;
медсестринство;
технології медичної діагностики та лікування;
біомедична інженерія;
біотехнології та біоінженерія;
професіонали патології;
токсикологія;
фармакологія;
фізіології та епідеміологія.
Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.
Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.
Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.
Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Нагадаємо, на початку червня у Міноборони повідомили, що через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, з них 220 тис. - жінки.
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Про це інформує Цензор.НЕТ.
Загалом мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною. Водночас представниці деяких професій можуть отримати штраф у розмірі 17 тисяч грн, якщо порушать правила військового обліку.
Які жінки є військовозобов'язаними
Правила призову жінок у липні залишаться незмінними. Жінки-медики зобов'язані стати на облік, а решта – за бажанням.
Військовозобов'язаними є представниці таких спеціальностей:
фізична терапія;
медична та психологічна реабілітація;
громадське здоров'я;
фізична реабілітація;
промислова фармацевтика;
фармацевтика;
санітарія та експертиза;
стоматологія;
медицина;
медсестринство;
технології медичної діагностики та лікування;
біомедична інженерія;
біотехнології та біоінженерія;
професіонали патології;
токсикологія;
фармакологія;
фізіології та епідеміологія.
Військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.
Жінки перерахованих вище професій зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, то їм, так само як і чоловікам, загрожує штраф за неявку в ТЦК у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Їхні роботодавці також зобов'язані контролювати постановку співробітниць на облік.
Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.
Взяття жінки на облік проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Щоб стати на облік, медики мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Нагадаємо, на початку червня у Міноборони повідомили, що через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, з них 220 тис. - жінки.
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Примітка. Положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
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На цій підставі постанови про вказане штрафування скасовуються у судовому порядку.