Погода в Луцьку на завтра, 30 червня

Погода в Луцьку на завтра, 30 червня
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від + 18° до + 32°.

Народний прогноз погоди: на нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури в цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне – бурі не минути.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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