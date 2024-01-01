Погода в Луцьку на завтра, 30 червня

Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від + 18° до + 32°.на нічному небі у цей час можна побачити блискавиці. Наші пращури в цей день прислуховувались до дерев: якщо сосна дзвенить, а дуб стогне – бурі не минути.