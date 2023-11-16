СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі Луцька.
Сьогодні, 21:28
СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.
Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.
На щастя ніхто не постраждав.
Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.
СБУ вкотре нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, отримання інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, даних про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за номером телефону: 097-7-911-911.
Телефон «гарячої лінії» діє цілодобово.
Інформація, яка надійде до Служби безпеки України, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована.
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Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.
Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.
На щастя ніхто не постраждав.
Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.
СБУ вкотре нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, отримання інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, даних про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за номером телефону: 097-7-911-911.
Телефон «гарячої лінії» діє цілодобово.
Інформація, яка надійде до Служби безпеки України, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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