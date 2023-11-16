СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі Луцька.





Про це



У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.



Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.



На щастя ніхто не постраждав.



Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

СБУ вкотре нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, отримання інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, даних про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за номером телефону: 097-7-911-911.



Телефон «гарячої лінії» діє цілодобово.



Інформація, яка надійде до Служби безпеки України, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та Нацполіція затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі Луцька.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.На щастя ніхто не постраждав.Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.СБУ вкотре нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, отримання інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, даних про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за номером телефону: 097-7-911-911.Телефон «гарячої лінії» діє цілодобово.Інформація, яка надійде до Служби безпеки України, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована.

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