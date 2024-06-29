У Харківській і Житомирській областях загинули двоє працівників обленерго

У Харківській і Житомирській областях загинули двоє працівників обленерго
Під час обслуговування електромереж у Харківській і Житомирській областях загинули двоє енергетиків. На Донеччині через обстріл шахти під землею залишалися 73 працівники.

Про це повідомляє Міненерго, пише LB.ua.

"У Житомирській та Харківській областях під час виконання робіт загинули двоє енергетиків. На Житомирщині 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії. У Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж. Лікарі швидкої констатували його смерть", — ідеться у повідомленні.

На Донеччині ворожим обстрілом було пошкоджено повітряну лінію оператора системи розподілу. Унслідок чого відключилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта. У шахті на той момент було 73 працівники, їх вивели на поверхню.

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Теги: Росія, Україна, війна
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