Білорусь заявила, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон РСЗВ: що каже ISW





Про це повідомляє



Міністерство оборони Білорусі у п'ятницю, 28 червня, заявили про нібито розгортання РСЗВ "Полонез" на білорусько-українському кордоні у відповідь на "складну ситуацію" та в рамках раптової перевірки готовності.



Як зазначають аналітики ISW, посилення активність у Білорусі можуть бути зусиллями Росії збільшити свою військову присутність у Білорусі, а також подальшу інтеграцію Білорусі у сприятливі для РФ рамки та діяльність ПВК "Вагнера" на території Білорусі.



Що цьому передувало



Нещодавно білоруські прикордонники заявили про нібито знищення квадрокоптера у Гомельській області, який рухався з території України вглиб Білорусі.



Крім того, білоруські силовики стверджували, що в Гомельській області нібито виявили схованку з деталями для виготовлення вибухових предметів. Білорусь оголосила про посилення кордону з Україною.



При цьому в Україні відкинули звинувачення Білорусі і порадили подивитися, чи не виходять з їх території російські ДРГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь заявила, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон реактивних систем залпового вогню "Полонез" через нібито складну ситуацію. Це може бути спробами росії збільшити свою військову присутність у Білорусі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).Міністерство оборони Білорусі у п'ятницю, 28 червня, заявили про нібито розгортання РСЗВ "Полонез" на білорусько-українському кордоні у відповідь на "складну ситуацію" та в рамках раптової перевірки готовності.Як зазначають аналітики ISW, посилення активність у Білорусі можуть бути зусиллями Росії збільшити свою військову присутність у Білорусі, а також подальшу інтеграцію Білорусі у сприятливі для РФ рамки та діяльність ПВК "Вагнера" на території Білорусі.Нещодавно білоруські прикордонники заявили про нібито знищення квадрокоптера у Гомельській області, який рухався з території України вглиб Білорусі.Крім того, білоруські силовики стверджували, що в Гомельській області нібито виявили схованку з деталями для виготовлення вибухових предметів. Білорусь оголосила про посилення кордону з Україною.При цьому в Україні відкинули звинувачення Білорусі і порадили подивитися, чи не виходять з їх території російські ДРГ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію