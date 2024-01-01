Білорусь заявила, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон РСЗВ: що каже ISW

Білорусь заявила, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон РСЗВ: що каже ISW
Білорусь заявила, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон реактивних систем залпового вогню "Полонез" через нібито складну ситуацію. Це може бути спробами росії збільшити свою військову присутність у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Білорусі у п'ятницю, 28 червня, заявили про нібито розгортання РСЗВ "Полонез" на білорусько-українському кордоні у відповідь на "складну ситуацію" та в рамках раптової перевірки готовності.

Як зазначають аналітики ISW, посилення активність у Білорусі можуть бути зусиллями Росії збільшити свою військову присутність у Білорусі, а також подальшу інтеграцію Білорусі у сприятливі для РФ рамки та діяльність ПВК "Вагнера" на території Білорусі.

Що цьому передувало

Нещодавно білоруські прикордонники заявили про нібито знищення квадрокоптера у Гомельській області, який рухався з території України вглиб Білорусі.

Крім того, білоруські силовики стверджували, що в Гомельській області нібито виявили схованку з деталями для виготовлення вибухових предметів. Білорусь оголосила про посилення кордону з Україною.

При цьому в Україні відкинули звинувачення Білорусі і порадили подивитися, чи не виходять з їх території російські ДРГ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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